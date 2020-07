Spinoff-sorozatot kap a Vaják

Egyeten évad után spinoffot kap a Vaják (The Witcher). A Netflix aranytojást tojó tyúkja The Witcher: Blood Origin címen kapja meg testvér-sorozatát, melyről már most tudni, hogy hatrészes minisorozatként készül majd, és a Vaják előzményeit meséli el.

A hivatalos leírás szerint a sztori 1200 évvel jár majd a Vaják világa előtt, és az első Witcher történetét meséli el, egészen odáig, hogy az emberek, szörnyek, tündék és a többiek egy világba kerültek. A sorozat executive producere és showrunnere Declan de Barra lesz, ő a Vaják első évadjához már írt egy epizódot, hozzá csatlakozik szintén executive producerként Lauren Schmidt Hissrich, aki szintén dolgozott a Vajákon. Andrzej Sapkowski, a Vaják-kötetek szerzője tanácsadóként lesz jelen a projektben.

De Barra elmondta, hogy mindig is izgatta, ahogy az egyes civilizációk felvirágoznak, majd elbuknak, és az új sorozatban is arra fókuszálnak majd, hogy hogyan is nézhetett ki a tündék világa, mielőtt az emberek megérkeztek. A The Witcher: Blood Origint az Egyesült Királyságban forgatják majd, de hogy mikor, az egyelőre bizonytalan, minthogy előtte a Vaják második évadját is fel kellene venniük. Ezt februárban el is kezdték, ám a járvány márciusban parkolópályára tette a munkálatokat, melyek a jelenlegi tervek szerint augusztusban indulhatnak újra, és 2021-re készülhet el az új évad.

Kiemelt kép: Netflix