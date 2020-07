Meghalt Peter Green gitáros, a Fleetwood Mac társalapítója

73 éves korában meghalt Peter Green, aki a Fleetwood Mac alapítója és gitárosa volt, de a zenekar legsikeresebb korszaka idején már nem volt tagja az együttesnek. Green (eredeti nevén Greenbaum) 1946-ban született Londonban, és a brit bluesszíntér tehetséges gitárosaként húszévesen csatlakozott John Mayall zenekarához, ahonnan kilépve egy évvel később alapította meg a saját blueszenekarát. Ez volt a dobosról, Mick Fleetwoodról elnevezett Fleetwood Mac, mely gyorsan a legnépszerűbb új bluesegyüttesek közé került, és Green szerzeményei közül az Albatross és a később Santana által még híresebbé tett Black Magic Woman is nagy sláger lett. Greent a legjobb gitárosok között tartották számon, ám a drogfogyasztás és különösképpen az LSD gyakorlatilag romba döntötte a pszichéjét, és 1970-ben kilépett a zenekarból, őt pedig később skizofréniával kezelték, és egy évtizedre eltűnt a színről.

Amikor 1979-ben újra felbukkant, a Fleetwood Mac már a világ egyik legnépszerűbb együttese lett, miközben Green szólólemezeket adott ki, illetve egy dalban azért felbukkant a Tusk című Fleetwood Mac-sikerlemezen is, de nem jelölték a közreműködését. A gitáros számos zenésszel dolgozott együtt utána is, a kilencvenes években pedig saját zenekart is alapított, Peter Green’s Splinter Band néven, ám a pszichés problémái miatt egy időre újra felhagyott a zenéléssel. A szünet után is fellépett még néha, a Fleetwood Mackel pedig a Rock and Roll hírességek csarnokába is beiktatták 1998-ban. Minden idők egyik legnagyobb bluesgitárosa a BBC híre szerint álmában halt meg, a halála okát még nem hozták nyilvánosságra.

Borítókép: Tony Hisgett