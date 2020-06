Feltárták London legkorábbi színházát

London legkorábbi színházára bukkantak egy építkezésen. A feljegyzésekből már ismert Red Lionról (Vörös Oroszlán) úgy vélték, ez lehetett az első Erzsébet-kori színház, amelyet kifejezetten előadások céljából építettek, helyszíne azonban régóta vitatott volt. A whitechapeli ásatáson faszerkezeteket, tárgyakat és épületelemeket találtak az elmúlt évben. Stephen White régész különleges felfedezésnek nevezte az eredményeket, számolt be róla a BBC szerdán.

A Red Liont az ismeretek szerint 1567 körül építtette John Brayne, aki később a schoreditch-i The Theater építésében is részt vett 1576-ban. A régészek 2019 januárjában fogtak hozzá egy téglalapalakú, 144 gerendából álló faszerkezet feltárásához. Emelvények vagy galériaülések létére utaló lyukakat is találtak a szerkezet körül. A leletek helye 12,3 méterszer 9,3 méteres területet foglal magába, mely megfelel egy írásos emlékben a Red Lionnal kapcsolatban említett méreteknek.

Közel 500 év elteltével talán végre megtaláltuk az Erzsébet-kor hajnalát jelképező Vörös Oroszlán maradványait

– mondta White.

A kutatás során a feltárt terület északkeleti sarkában olyan 15-16. századi épületek nyomait is megtalálták, amelyeket a következő 100 évben továbbfejlesztettek. A szakértők szerint ezek a Red Lion fogadó részei lehettek, melyet egy közeli tanyából alakítottak ki. Két sörpincét, korsókat, üvegeket és fémkupákat is felfedeztek a maradványok között.

(MTI)

Kiemelt kép: Art Gallery /Heritage Images /Getty Images