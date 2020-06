Saját realityt kap a Tiger King megosztó szereplőpárosa

A Tiger King szereplőpárosa, Jeff Lowe és neje, Lauren saját valóságshow-t kap. Ha nem emlékeznének: ők voltak azok, akik a dokusorozat szerint némi szex, nagymacskák, rock&roll trükkel csőbe húzták Joe Exoticot, hogy rátegyék a kezüket az állatkertre.

Ez a mi verziónk lesz a Tiger Kingben történekről bizonyítékokkal alátámasztva. Emellett azoknak a gyönyörű állatoknak az átköltöztetéséről szól majd Joe birtokáról egy új helyre

– mesélte Lowe a People magazinnak. A sorozat bemutatja, milyen nehézségekkel jár egy óriási állatkert vezetése, a fenntartás mellett folyamatosan harcban állva az állatvédőkkel is, emellett mélyre ás majd a páros és Joe Exotic kapcsolatát illetően is. A sorozat egyelőre előkészítési fázisban van, premierdátumot még nem tűztek ki, a gyártást ráadásul a koronavírus-helyzet is nehezíti. Lowe azt nem volt hajlandó elárulni, melyik műsorszolgáltató áll a projekt mögött.

Jeff Lowe épp a Tiger King Park nevű állatkertje megnyitásán dolgozik, elmondása szerint azt szeretné bebizonyítani, hogy egy ilyen intézményt is lehet jól csinálni. Hangsúlyozta, hogy makulátlan kapcsolatuk van az állatkertek világszintű szabályozását végző USDA-val, Oklahoma állammal, és általában a terület érintettjeivel.

Szeretnénk kicsit jobb megvilágításba helyezni a dolgokat, mert mindenki szörnyű képet akar festeni az állatkertekről.

– tette hozzá felesége. A Netflix aranytojást tojó tyúkjáról ez már a sokadik bőr, amit lehúznak, készül belőle két fikciós feldolgozás, egyik Kate McKinnonnal, a másik Nicholas Cage-dzsel, de különkiadás és plusz epizód is készült a sorozathoz, mely a tavaszi karantén kedvenc Netflix-sorozata volt.

