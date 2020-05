A 94 éves David Attenborough könyvben tesz tanúvallomást, hogyan tettük tönkre a Földet

A Life on Our Planet címen jelenik meg hamarosan David Attenborough új könyve, amelyben a legendás természetfilmes azt mutatja be, hogy micsoda pusztítást végzett az emberiség a bolygón. Ő testközelből nézte végig ezt a folyamatot, így érthető, ha maradt még mondanivalója róla a számtalan film és könyv után. Mégsem a vádaskodás és a reménytelenség adja majd a mű alaphangját, Attenborough a jövőbe tekintve azt is megmutatni, hogy szabhatunk gátat a pusztításnak, ha most azonnal cseleksedni kezdünk. A nagy környezetvédő arról is ír, hogy rendkívüli életút áll mögötte, ám erre maga is csak mostanában csodálkozott rá.

Fiatalon azt hittem, bevetem magam a vadonba, és megtapasztalom az érintetlen természeti világot – ám ez merő illúzió volt. Korunk tragédiája napról napra, alig észrevehetően teljesedett be körülöttünk: eltűntek a bolygónk vadonjai, sorvadt a biodiverzitás. Tanúja voltam ennek a hanyatlásnak, és ez a könyv a tanúvallomásom

– írja Attenborough, ami szerinte azért végzetes, mert minden élet a Földön, így az emberé is a biodirerzitásra épül. A könyv mellé egy új dokumentumfilm is érkezik a Netflixre ősszel, ugyanúgy A Life on Our Planet címen.

