Eszenyi Enikő is egyeztetett Karácsonyékkal a színházak jövőjéről

Eszenyi Enikő is egyeztetett Karácsonyékkal a színházak jövőjéről

Mégse mondott le a Vígszínház igazgatói posztjáról.

Május 14-én online egyeztetést tartott Karácsony Gergely és Gy. Németh Erzsébet kulturális főpolgármester-helyettes a fővárosi fenntartásban lévő színházak igazgatóival. A Facebookra kitett fotókon látszik, hogy a virtuális megbeszélésen részt vett Eszenyi Enikő is, aki március közepén jelentette be, hogy az őt ért vádak hatására visszavonja igazgatói pályázatát és „befejezi” vígszínházi munkáját. Eszenyi jelenléte tehát első pillantásra meglepő lehet sokak számára, mert a Facebookon közzétett búcsúnyilatkozatát sokan úgy értelmezték, hogy a pályázat visszavonásával együtt le is mond a színház éléről. Gy. Németh Erzsébet a 24.hu-nak megerősítette, hogy Eszenyi Enikő valóban részt vett a csütörtöki egyeztetésen, hiszen kitölti június 30-ig tartó igazgatói mandátumát. A helyére kinevezett Rudolf Péter tehát július 1-től 2021 végéig kap megbízást a Vígszínház vezetésére.

Ahogy arról számos cikkben beszámoltunk, Eszenyi Enikő igazgatói módszerei és a színházban kialakult mérgező légkör ellen többen felszólaltak márciusban. Elsőként lapunknak nyilatkozott Fenyvesi Lili, aki rendezőasszisztensként dolgozott Eszenyi mellett, és elszenvedője volt a verbális erőszaknak, valamint megszólalt a ma már Németországban élő Néder Panni, aki 2010-ben a Túl a Maszat-hegyen című darab rendezésén dolgozott. Ezt követően a színház számos egykori dolgozója állt mellettük, mint Stohl András, Kovács Patrícia, Molnár Áron és Hevér Gábor, megerősítve, hogy távozásukban szerepet játszott az Eszenyi által gyakorolt verbális erőszak és agresszív vezetői kommunikáció.

A vígszínházi botrány krónikája Eszenyi nagyinterjújától a lemondásáig Eszenyi Enikő csütörtök délután bejelentette, hogy visszavonja pályázatát, miután az elmúlt hetekben számos kollégája vádolta meg hatalmi visszaélésekkel.

A vádak nyomán a főváros felügyelőbizottsági vizsgálatot is elrendelt az ügyben. Gy. Németh Erzsébetet ennek állásáról is kérdeztük, valamint arról: azzal együtt is lefolytatják-e vizsgálatot, hogy Eszenyi időközben visszavonta a pályázatát. A volt társulati tagok ezt egy külön nyílt levélben kérték a fővárostól, mert szerintük a pályázat visszavonása nem oldja meg az ügyet.

A vizsgálatot nem a pályázat kapcsán indította a felügyelőbizottság, hanem a sajtóban névvel megjelent információk alapján, így ez természetesen független attól, hogy Eszenyi Enikő visszavonta-e a pályázatát. Ez a vizsgálat tehát folyik

– mondta a főpolgármester-helyettes. Azt jelenleg nem tudja megmondani, mikorra várható eredmény, mert a járvány lelassította a személyes találkozásokon is alapuló vizsgálatot. Arra a kérdésre sem kaptunk most választ, hogy a vádakat megfogalmazó volt társulati tagokat is megkérdezik-e a vizsgálat során. „Nem tisztem a felügyelőbizottsági vizsgálat tartalmáról menet közben nyilatkozni” – mondta a főpolgármester-helyettes, aki nagyon reméli, hogy a vizsgálatnak lesz valamilyen eredménye, „akár úgy, hogy kiderül: voltak ilyen ügyek. Akár úgy, hogy kiderül, hogy nem voltak.”

Az elmúlt időszak mindannyiunk számára nagyon nehéz volt, hiszen nem csak az otthonmaradás jelentett kihívást, de… Közzétette: Karácsony Gergely – 2020. május 14., csütörtök

Az igazgatókkal tartott csütörtöki megbeszélést amúgy azért hívták össze, hogy beszéljenek arról, hogyan élték meg ők az elmúlt két és fél hónapot. Illetve, hogy milyen terveik vannak az őszi évadra és az újrakezdésre.

Mindenki nagyon várja már, hogy szeptembertől nyitni lehessen. Ha igaz, hogy augusztus 15-től feloldják a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó korlátozást, akkor a Szabad Tér színházunk meg tudna nyitni, és az időjárástól függően akár másfél-két hónapot is tudna játszani

– mondta Gy. Németh, aki szerint augusztus közepén-végén, a járványügyi szabályok betartásával elindulnak a színházakban a próbák. Az egymással egyeztető igazgatók javaslata az volt, hogy a fővárosi fenntartású kőszínházak egy időben és egységes protokoll szerint nyissanak meg, és az ötletet a városvezetés is támogatja. A protokoll alatt olyan gyakorlati kérdések értendők, hogy hány néző ülhet majd egy sorban, hogyan lehet jegyet értékesíteni, stb. Az igazgatók láthatóan figyelemmel követik a nemzetközi példákat is ez ügyben. Gy. Németh szerint az sajnos nyilvánvaló, hogy egy ideig nem lehet száz százalékos kapacitással játszani.

Azt is megkérdeztük, hogy van-e már arra terv, honnan pótolnák a színházak kieső jegyárbevételét. A főpolgármester-helyettes elmondta, hogy ez nemcsak a színházakat érinti, hanem a főváros közszolgáltató cégeit, a tömegközlekedést, a fürdőket, egy sor más intézményt. „Szemléltetésképpen: csak a BKV jegyár-bevétel kiesése húszmilliárd forint lesz az idén. Erről a kérdésről tehát egy komplex gondolkodás indult el a fővárosban, de a részletek kidolgozásához még idő kell.”