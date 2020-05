Rod Stewart szeretné, ha megfilmesítenék az életét

Sőt, azt is tudja, ki lenne a legjobb a főszerepre. Rod Stewart a BBC Radio 2 műsorában beszélt arról, hogy mennyire örülne neki, ha egyszer ő is kapna egy életrajzi filmet. Nagyon tetszett neki a Freddie Mercury életéről szóló Bohém rapszódia és az Elton John sikereit, illetve küzdelmeit feldolgozó Rocketman is.

A mercurys nagyon jó volt, igazi rock and roll. Nem lenne egyszerű valami jobbat összehozni, de adnék neki egy esélyt.

A 75 éves énekes már ki is nézte magának, hogy ki tudná a leginkább hozni a karakterét. A Sztárom a párom őrült fickójaként elhíresült, walesi Rhys Ifans szerinte szuper választás lenne, aki szintén zenél a színészkedés mellett.

(Mirror)

Kiemelt kép: AFP