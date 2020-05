Amerikában már jön is az első társas távolságtartással szervezett koncert

Mármint nem online, hanem személyes jelenléttel, egy igazi koncertteremben, élőben.

Egy arkansasi koncertterem lesz az a történelmi helyszín, ahol megtartják az Egyesült Államok első társas távolságtartásos koncertjét. A Temple Live nevű helyen Travis McCready country-énekes lesz a fellépő azon a bensőséges akusztikus koncerten, melyet május 15-én tartanak meg, teljesen személyesen, élőben, nem online, közönség előtt, de a távolságtartás szabályait betartva. Ha furcsán hangzik, nem, nem az ön készülékében van a hiba. Ez lesz az első amerikai koncert, amit közönség előtt tartanak meg, mióta a koronavírus-járvány miatti szabályok életbe léptek.

Arkansas állam kormányzója nemrég bejelentette, hogy az állam színházai és előadótermei májusi 18-án újranyitnak, azzal a feltétellel, hogy egyszerre csak ötven ember alkothatja a közönséget. A Temple Live-beli koncert esetében több kérdéses pont is van, így például a dátum is az állam-szintű nyitás napja elé esik három nappal, ötven helyett pedig 229 helyet engednek majd feltölteni az 1100 fős koncertteremben, azt is úgy, hogy a közönség tagjai között a hat lábnyi, azaz nagyjából 180 centiméternyi távolság legyen. A mosdókban maximum tízen lehetnek majd egyszerre. A bejáratnál minden koncertre érkező testhőmérsékletét megmérik, és ami a legjobb: a koncert közben is kötelező lesz a maszkviselés. Hogy ezen feltételek mentén is akarnak-e majd koncertre menni az emberek, az egyelőre a jövő zenéje.

Kiemelt kép: Terry Wyatt/Getty Images for Pilgrimage Music & Cultural Festival/AFP