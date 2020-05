Meghalt Sam Lloyd, a Dokik színésze

56 éves korában meghalt Sam Lloyd színész, akit leginkább a Dokik (Scrubs) című sorozat Ted nevű ügyvédjeként ismerhettek az emberek. Lloydnál tavaly diagnosztizáltak műthetetlen agytumort.

Lloyd halálát a sorozat alkotója, Bill Lawrence is megerősítette, aki egy tweetben azt írta,

Thinking a lot about Sam Lloyd today. (Ted). Truly such a kind, sweet guy. He will be missed by so many. pic.twitter.com/JRzlLKhqHB

— Bill Lawrence (@VDOOZER) May 1, 2020