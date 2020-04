Fenyő Miklós szerint nem áll meg az élet

A 73 éves Fenyő Miklós a karanténban sem áll le, új dalokat ír és az Instagramon meg is osztja őket, vette észre a Blikk.hu. A legújabb szerzeménye (Járom az utam, áldom, ami van) a héten került fel, és egy szobakoncert-verziót kaphattak is belőle a volt Hungária-vezér rajongói. Míg az április elején készült karanténslágerében arról énekelt, hogy „nincs most másom, csak lakásom”, most azt üzeni: „Nem áll meg az élet, hisz mendegél tovább. Akárhogy is érzed, hogy szüksége van rád.”

