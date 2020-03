Arénakoncerttel köszönti az őszt Koncz Zsuzsa

Tizenharmadik budapesti nagykoncertjére készül Koncz Zsuzsa: a koncert 2020. október 24-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában.

– nyilatkozta Koncz Zsuzsa. Erre az alkalomra Bródy János új dalt írt a művésznő számára Másnap címmel, amelyet várhatóan tavasszal már a rajongók is meghallgathatnak.

Bízom benne, hogy a közönségem tetszését is elnyeri ez a dal, és ők is azt érzik majd, amit én éreztem, mikor először elolvastam. Ennek a koncertnek a mottójául pedig Bródy János egy korábbi szerzeményének, a Miért hagytuk, hogy így legyen c. albumom nyitó dalának sorát választottam