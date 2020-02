Szirtes Ági: Gothár egy érzelmi terrorista volt

A színésznő Kadarkai Endre Klubrádión futó, Világtalálkozó című műsorában beszélt a rendezővel való munkakapcsolatáról, illetve Gothár a színészekkel való viszonyáról.

Kadarkai Endre Világtalálkozó című beszélgetős műsorának legutóbbi adásában Klein Dávid hegymászó mellett a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Szirtes Ági tűnt fel, aki az 1982 óta létező Katona József Színház alapító tagjaként hosszú időn át dolgozott együtt a zaklatási ügye miatt az elmúlt három hónapban a figyelem középpontjába került Gothár Péterrel.

A színésznő a műsor derekán mesélt a rendezővel töltött időről, ami szívritmuszavart okozott nála:

Egy érzelmi terrorista volt. […] Engem nagyon kikészített a módszereivel. […] Azt gondolta, hogy ha egy embert megaláz esetleg, meg piszkál, meg kiabál vele, akkor annyira kifordul az ember emberi mivoltából, hogy az arra készteti, hogy túllépjen a saját határain, és jól játsszon.

– mondta, majd a műsorvezető kérdésére, miszerint érzett-e elégtételt a Gothár-ügy nyilvánosságra kerülése után, csak bólogatott.

A műsor egy későbbi pontján a színházi próbákon, a szünetekben, illetve az előadásokon is tapasztalható szörnyű hangulatról, az őszinte beszélgetések hiányáról, sőt, arról is beszámolt, hogy a műsor felvétele előtti estén a felmondás is megfordult a fejében, sőt, az intézmény ügyvezető igazgatóját, Máté Gábort is értesítette a döntéséről, amit aztán azonnal vissza is vont, hiszen

helyt kell állni, most ez nagyobb cselekedet, mint kígyózni. Nem lenne szép

– tette hozzá.