Évtizedeken át rajongtak a vendégek a főváros legfurább nevű vendéglőjéért

A századforduló még alig beépített, hegyes-dombos Budája tele volt sokszor csodálatos kilátást nyújtó, megfizethető vendéglőkkel és sörözőkkel, a két világháború közti építkezési láz azonban előbb a kilátást vette el tőlük, majd az épületeiket is, hogy a helyükön villák és bérpaloták nőjenek ki a földből. Ebből következően mára már csak kevés hírmondója maradt a kikocsizó urakat, híres és feltörekvő színészeket, írókat és bujkáló szerelmeseket vendégül látó helyeknek, emléküket azonban képeslapok, fotók, családi történetek és újságcikkek ezrei őrzik.

Ilyen, sokszor emlegetett hely volt a Farkasréti temető feletti dombon a Szerelem bolondjai is, ami Jókai Mór azonos című, 1868-ban megjelent regényének köszönhetően vált igazán közkedveltté.

A mű születésekor a hely még nem létezett, az épület azonban már igen, így az Első Magyar Részvénysörfőzde alkalmazottjából vendéglőssé vált Tóth István

jó érzékkel használta fel a töretlen népszerűségű író festői leírását

ahhoz, hogy érdeklődők tömegét vonzza a tulajdonos nemes egyszerűséggel csak Tóth néniként emlegetett felesége ízes ételeivel csábító helyre.

A magányos ház

„Azt is kevesen tudják, hol van a Farkasvölgy; a kis házat még kevesebben látták valaha; pedig az gyönyörű hely egy remetének – vagy egy pár szerelmesnek. Egy hosszú, mély völgy, két összeszorult hegyoldaltól képezve, miknek terebélyes bükk- és tölgyfái az út fölött összehajlanak, s e völgy sötét nyílásán keresztül lefelé tekintve, meglátszik a kék Dunának egy része, a ráckevei-szigettől kétfelé osztva, és aztán messze a láthatár ködeivel összefolyó végtelen alföldi róna; sűrűn beszórva messze elfénylő fehér házakkal, berajzolva jegenye szegélyzett útvonalakkal.

Az elterülő síkon élet és élet, itt a völgyben pedig a vadon nyugalma. Még azt az utat is szépen benőtte a fű, mely rajta végigvezet; az utolsó szekér nyomát, mely a tavalyi szénát innen felvontatta, szépen befutotta a virágos szulák. Az út mellett kétfelől gyöngyvirágok csengettyűi adnak jelt a prücskök hangversenyére, mik a fészkén ülő zöldikét altatják; nagy terjű körökben, miket sötétebb fű képez a gyep között, pofók csipkegombák csoportja kínálkozik dagadó pamlagul a röpke nappali pávaszemnek; s a virághullató bokorban rigófütty, fülemüleábránd hangversenyez.

Itt nem jár a teljes című közönség; mert ha járna, nem volna itt se gyöngyvirág, se gomba, se madárfészek, se nappali pávaszempillangó, azt mind letépnék, megennék, kalitkába tennék, gombostűre szúrnák. Hanem a völgy mélyében, az útfélen mégis van egy kis ház. Kinek jutott eszébe azt odaépíteni? Az is bizonyosan valami különc lehetett. A ház kicsiny, csak egy szobából és egy konyhából áll; hátul van valami faépület hozzá, ha akarják, istálló is lehet. Elöl a háznak messze kinyúló eresze, mely ablakát mint fájós szemet őrzi. Valaha kerítése is volt, de az bizony nem tartott örökké. Hanem a kerítés helyét elfoglalta aztán az ölnyi magasra nőtt csipkerózsa, mely éppen most terítve van nyíló virágokkal, egyik fehér, másik testszín, a harmadik piros; egész virágerdő, mely a tündérország édes illatát hinti szét. Elöl elvadultan nyíló orgonabokrok bozótja sejteti, hogy ott valaha kert volt, az udvaron pedig térdig érő fű nőtt, sárga pimpimpárévirággal tűzködve.” – írta Jókai.