Egyelőre mégsem zár be a Miniversum

Hat év után, január 31-én zárt volna be az Andrássy úti Miniversum, de a nagy érdeklődésre való tekintettel két hónappal meghosszabbították a kiállítást. Még március 31-ig meg lehet nézni a miniatűr világokkal telepakolt terepasztalokat. A tulajdonosok egy közleményben tudatták, hogy annyian voltak kíváncsiak a pici vasúti sínekre és apró figurákra, hogy alig bírt a 225 fős befogadóképességű hely lépést tartani a rohammal. A téli szünet alatt akár másfél-kétórás sorok is álltak a kiállítás előtt, és naponta akár ezren is jegyet váltottak. Az előre megváltott jegyek is március végéig érvényesek.

Elnézést kérünk azoktól, akik többszöri próbálkozás után, vagy hosszas várakozás mellett sem jutottak be a Miniversumba. Szeretnénk kárpótolni a látogatókat, és lehetőséget biztosítani mindazoknak, akik még egyszer utoljára megnéznék a kiállítást, ezért úgy döntöttünk, hogy a bontási munkálatok rovására kitoljuk a nyitva tartást március 31-ig

– mondta Martisz Gábor, a Miniversum ügyvezetője.

A tervezők azt is elmondták, hogy rengeteg megkeresést kapnak – legutóbb például Miamiból jött egy – , hogy megmentenék a terepasztalokat, de határozott idővel számoltak az indulásnál is a befektetőkkel, és az Andrássy úti helyszínre tervezték a mini világot, a legtöbb elem nem mozdítható.