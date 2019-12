Ed Sheeran visszavonul egy időre a zenéléstől és a közösségi médiától

Egy kicsit élni akar, mielőtt újra leülne dalokat írni.

Ed Sheeran az Instagramon jelentette be, hogy egy ideig nem ad ki új dalokat és a közösségi hálókon se lesz aktív. A 28 éves brit zenész idén számos rekordot megdöntött. A 2017 márciusában megkezdett és idén nyáron lezárt Divide konckertkörútja például minden idők legnagyobb, legtöbb bevételt és nézettséget hozó turnéja volt. 893 napjával, és ez alatt 255 koncertszámot elért fellépésével Sheeran megelőzte a U2 10 évvel ezelőtti, 360 című turnéját, mely 760 napig tartott, és 100 koncertet adott ezen idő alatt az együttes. Augusztusban a Szigeten is fellépett a zenész, amire itt is rengetegen voltak kíváncsiak.

Sheeran már a turné lezárása augusztusi után közölte, hogy másfél évre leáll a koncertezéssel, most azonban azzal is kiegészítette ezt a fogadalmát, hogy egy darabig új dalokat sem fog írni, inkább utazgat és élni szeretne egy kicsit, mielőtt újra gitárt fog a kezébe. De ígéri a rajongóknak, hogy amint újra lesz miről írnia, vissza fog térni.

Kiemelt kép: AFP