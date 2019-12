Egykori jezsuita fellegvárba költözött a Nemzeti Nyomozó Iroda

A tizenöt éve létrehozott, a Készenléti Rendőrséghez tartozó Nemzeti Nyomozó Iroda, illetve a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Őrzési Osztálya a II. kerületi Labanc út egy megújult épületegyüttesébe költözött – adta hírül december 12-én, múlt csütörtökön a police.hu, röviden le is írva az új központot:

A megújult, nyolc épületből álló komplexum korábban a Határőrség Országos Parancsnokságának adott otthont. A beruházás a Budapest, II. kerület Labanc út 57. szám alatt valósult meg. Az objektum teljes területe (épületek és ősfás park) 54 859 m2, amelyből az épületek területe 12 905 m2. A szakmai munkát jól felszerelt irodák, kihallgató helyiségek, irattárak és a minősített adatok védelmét biztosító technikai eszközök is támogatják. Az őrzésvédelem magas szintje biztosította azt, hogy a fogvatartott személyek elhelyezése az újonnan kialakított objektum területén megvalósulhatott.

Az épület története jóval érdekesebb azonban annál, hogy egyszerűen csak a Határőrség Országos Parancsnokságának egykori központjaként hivatkozzunk rá, hiszen a 2008 után közel egy évtizedig üresen álló együttes legidősebb részei adtak otthont a

Jézus Társasága, azaz a jezsuita szerzetesrend első magyarországi lelkigyakorlatos házának, illetve a rend új tagjait (novíciátus) fogadó központi intézménynek.

A cikk hozzáteszi: a cég az elmúlt években sorra nyerte az állami megbízásokat: 2017-ben például a Millenáris 10,6 milliárdos projektjét nyerték el, továbbá a vizes világbajnokság 1,9-ről 2,9 milliárdra drágult ugrótornyát is ők építették, de fontos részt vállaltak, illetve vállalnak az Operaház legalább 30 milliárdot igénylő modernizációs és felújítási munkálataiban is.

A 2017-ben 2,5, 2018-ban 2,673 milliárd forint, illetve egy 769,6 milliós, az átalakítás során feltárt műszaki problémák és építési hiányosságok javítására szánt többletforrás kormány általi elkülönítésének köszönhetően összesen 5,9 milliárdból újjászületett, 2008 óta üresen álló épületegyüttest a Tiborcz Istvánnal is üzletelő Paár Attila cége, a West Hungária Bau Kft. újította fel – írja az Átlátszó .

A rend előbb Gödöllőn, majd Gödön kívánta felépíteni a nem csak a hitbéli elmélyülést lehetővé tévő, de a trianoni döntés következményei miatt mélypontra került, vagy

is segíteni vágyó, csak férfiakat fogadó intézmény otthonát, a végső döntés azonban a budai hegyekre esett, ahol báró Csölicsné birtokának egy öt holdas, akkor még a város legszélét jelentő darabkáján 1926-ban le is tették a hegyek által körülvett intézmény alapkövét.

A kor ismert filozófusa és hittudósa, a magyarországi tartományfőnöki pozíciót is betöltő Csávossy Elemér (1883-1972) által életre hívott, a rend magyarországi központjának is szánt, Krausz (Krasznai) Lajos (1884-1965) szobrászati munkáival még kivételesebbé tett ház terveit Bernhardt (Bernárdt) Győző (1880-1948) szignózta, költségeit pedig a számtalan beérkező adományból, illetve egy harminc éves futamidőre felvett banki kölcsönből fedezték.

Az építész

A tervező királyi tanácsosi címet viselő, 1885-ben XIII. Leó pápától is elismerést kapott édesapja, Bernhardt (Bernárdt) Győző (1840-1923) részt vett a Sacré Coeur Ajtósi Dürer soron működött iskolájának építésében, elkészítette a hozzá tartozó templom terveit, de a Nyugati pályaudvar építésvezetői posztját is ő töltötte be.

Életművét halála után fia, a Manrézát is tervező ifj. Bernhardt Győző (1880-1948) folytatta: a Hauszmann Alajos diákjaként építésszé vált, majd európai tanulmányutat tett férfi karrierje kezdetén Alpár Ignác irodájában (talán épp az olimpikon úszóból tervezővé lett Hajós Alfréd kollégájaként) a Nemzeti Bank, a Tőzsdepalota, illetve a városligeti Vajdahunyad-vár építésében vett részt, majd a Fő és Gyorskocsi utca közt nyújtózó igazságügyi tömb (1913-1923) építésvezetői pozícióját foglalta el.

Saját munkái sem maradta kel: mellett a kispesti állami munkástelep, az újpesti gimnázium, illetve a Phőbus Villamossági Rt. újpesti telepe (a mai Újpesti Erőmű, 1910) mellett a kecskeméti posta fő tömbje (1930-1931), villák egész sora, illetve Magyarország első női lelkigyakorlatos háza, a Jézus Szíve Népleányok Társasága péceli zárdája (1938) is az ő nevéhez kötődik.