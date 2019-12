Öt ajándék tipp az utolsó pillanatokra

Akárhogy igyekszünk, minden évben előfordul, hogy karácsony előtt nemcsak a pénzből, de jó ötletekből is kifogyunk. Jézuska már úton van, mi pedig hiába töprengünk: nem jut eszünkbe egyetlen használható, megfizethető, eredeti ajándék ötlet sem. Segítünk. Példáink azt mutatják, a közös élménynél, az együtt töltött időnél nehéz kitűnőbb ajándékot találni.

Sétáljunk!

Egyre népszerűbbek Budapesten – sőt néhány vidéki városban – is a tematikus városnéző séták. Igazi meglepetés ajándék lehet, ha befizetünk egy közös sétára, meghagyva a lehetőséget, hogy a megajándékozott maga döntse el, melyik tematikát választja. Vajon a főváros titkos kertjeit szeretné felfedezni vagy meghallgatná a leghíresebb pesti kávéházi történeteket, netán művészek nevezetes lakóhelyeinek nyomába eredne, felidézve költők csodás verseit, esetleg borzongani kíván hírhedt bűntényeken vagy szellemekkel találkozna a Svábhegyen – mindegyikre lehetőség nyílik a városnéző séták egyikén. A kínálat bőséges, rengeteg különböző tematikájú sétaútvonal és több időpont közül választhatunk: van angol nyelvű ajánlat is, ha magyarul nem beszélő ismerősnek szánnánk a jegyeket.

Menjünk a moziba be!

Vannak megszállott moziba járók szeretteik között?! Ők biztosan örülnének a hét bármelyik napjára szóló ajándékjegynek vagy utalványnak. A megajándékozottak megint csak maguk dönthetik el, melyik filmet szeretnék megnézni, az pedig már az ajándékozón múlik, hogy esetleg VIP 3D utalvánnyal lepi-e meg a kiválasztottat, mert e mellé még 3D-s szemüveg is jár.

Jó tudni: Mielőtt döntenénk, nézzük meg, mennyibe kerülnek a kiszemelt moziba szóló ajándékjegyek és elektronikus ajándékutalványok, amelyek általában hat hónapig érvényesek, és nincs egységes áruk.

Színházi esték

Méltó ajándék egy kombinált színházbérlet is: a megajándékozott megint csak maga állíthatja össze egy vagy több színház kínálatából a következő szezon programját. Előadás után egy-egy finom színházi vacsorával is megkoronázhatjuk az estét!

Jó tudni: A színházbérlet általában egy évig érvényes.

Süssünk, süssünk valamit!

Az egyik legkedvesebb, utolsó utáni pillanatban is elkészíthető ajándék, ha süteményt sütünk szeretteinknek. Kezdők is megpróbálhatják, senki sem fogja számon kérni rajtuk a külcsín esetleges hiányosságait. Különleges ajándék lehet az is, ha együtt sütünk családtagjainkkal, barátnőinkkel, így át tudjuk adni nekik a mi régi, kipróbált családi receptjeinket, és persze mi is tanulunk újakat.

Jó tudni: Nem kell túl komplikált receptet választani, és lehetőleg olyan süti mellett döntsünk, ami még két ünnep között is eláll.

Olvassunk és beszélgessünk!

Kitűnő ajándékötlet a magazin-előfizetés, mert szinte minden életkorhoz és érdeklődési körhöz megtalálhatjuk a megfelelő lapot, amivel akár egy egész éven át megajándékozhatjuk a szeretteinket. Ha szánunk időt arra is, hogy néha elbeszélgessünk szeretteinkkel a magazinokban olvasottakról, meglátjuk majd, mennyi érdekességet tudunk meg egymásról ezeken a beszélgetéseken.

Jó tudni: Többféle magazinra szóló, extra kedvezményes előfizetést is választhatunk, így a szeretteink mellett akár magunkat is megajándékozhatjuk az olvasás élményével egy egész éven át.