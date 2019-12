Újra John Frusciante gitározik a Red Hot Chili Peppersben

Az együttes magyar idő szerint vasárnap este jelentette be a szenzációszámba menő hírt: a Red Hot Chili Peppersben már tíz éve gitározó Josh Klinghammer távozik a zenekarból, helyette pedig visszatér a legendás John Frusciante, aki a legnagyobb sikerek idején gitározott az együttesben. Frusciante először 1988 és 1992 között, majd 1998 és 2009 között játszott az Red Hot Chili Peppersben, így a legsikeresebb albumokon ő játszott (Blood Sugar Sex Magik, Californication, By The Way).

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers) által megosztott bejegyzés, Dec 15., 2019, időpont: 12:28 (PST időzóna szerint)

Az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb hatású gitárosának tartott Frusciante szólólemezei közel sem arattak akkora sikert, mint az RHCP-albumok. Az együttes hangsúlyozta, hogy nagyra tartják Klinghoffert is.

Fotó: Getty Images