A kormány a saját kiírásának ellentmondva osztotta el a kultúrtao-pénzeket

A most nyilvánossá vált döntésekből az látszik, hogy hiába határozott meg szigorú pályázati szabályokat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma azoknak fittyet hányva osztogatta a kultúr-taót helyettesítő támogatásokat, melyeket eredetileg az előadó-művészeti szervezeteknek szántak, most viszont kapott belőlük az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség ugyanúgy, mint önkormányzatok vagy fideszes politikusokhoz köthető cégek.

A kormány tavaly októberben jelentette be, hogy a kulturális tao-támogatások terén történt visszaélésekre hivatkozva új pályázati rendszert hoz létre, amelyhez a szakminisztérium a taóhoz hasonló nagyságrendű támogatást biztosít. Az idei költségvetésből 37,4 milliárd forint többlettámogatást különített el a kormány az előadó-művészeti szervezeteknek, ám az Index cikke szerint távolról sem csak ezek kaptak támogatást, sőt.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) honlapjára most hétvégén kerültek fel a támogatásokról döntő listák, és ezek alapján számos esetben nem felelnek meg a döntések a minisztérium saját pályázati kiírásainak. Utóbbiak alapján csak előadó-művészeti szervezetek jelentkezhettek (közülük is csak azok, amelyek az eddig években kultúr-tao felvételére voltak jogosultak), és nem pályázhattak természetes személyek, továbbá külföldi fenntartású szervezetek sem. Ehhez képest a listán számos olyan pályázó szerepel támogatottként, amely nem felel meg a fenti kiírások valamelyikének, sok döntésnél pedig nincs is pályázati azonosító, azaz még az sem látszik, hogy egyáltalán pályáztak volna.

Így a 14-es sorszámú döntési listán 28 esetben megyei és városi önkormányzatokat támogattak 10 és 50 millió forint közötti összegekkel (a városi önkormányzatok közül mindegyik fideszes vezetésű, kivéve a lábatlanit, ahol független polgármestert választottak); de kaptak előadóművészeknek meghirdetett támogatást egyéni vállalkozók, a Semmelweis Egyetem, szakszervezet és tűzoltó-egyesület is. Jelentős támogatást kapott egy betegellátással és áruk kiskereskedelmével összefüggő tevékenységeket végző szegedi kft. is, a legnagyobb összeget, 1,1 milliárd forintot erről a listáról pedig a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány kapta, amelynek bejegyzési címe megegyezik több olyan cég székhelyével, amelyhez korábban köze volt L. Simon Lászlónak vagy a feleségének.

A 15-ös sorszámú döntési listán pedig az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség kapta a legnagyobb összegű támogatást, 1,8 milliárd forintot, pedig elvben ugyancsak előadó-művészeti szervezetek támogatásáról van szó. 1,1 milliárd forintot kapott a Déryné Nonprofit Kft., amely a Nemzeti Színház címére van bejelentve, és az Index cikke felhívja rá a figyelmet, hogy bejegyzés alatt álló nkft-ként elvben nem felel meg annak a pályázati kiírásnak, mely szerint az eddig években jogosult lett volna kultúr-tao felvételére. 70 millió forintot kapott továbbá Bajkai István fideszes politikus és felesége, Bonnyai Apolka cége, az Archeon Kft.

