Agresszív viselkedése miatt két operaház is megválik az olasz sztártenortól

„Helytelen és agresszív viselkedése miatt” megválik Vittorio Grigolo olasz tenortól a londoni Royal Opera House és a New York-i Metropolitan Opera, írja a BBC hírportálja. A londoni intézmény már egy szeptemberi tokiói előadást követően felfüggesztette a 42 éves énekest, és független vizsgálatot is indított az ügyben. Grigolo a Faust előadásának tapsrendjénél, majd azt követően tanúsított „helytelen és agresszív viselkedést”, ami „messze elmarad a dalszínház dolgozóival és előadóival szemben támasztott elvárásoktól”.

Ezért úgy döntöttünk, hogy Grigolo jövőre nem fog visszatérni a Royal Opera House színpadára a Lammermoori Lucia előadásában. A szerepére idővel új válogatót írunk ki

– közölte a londoni operaház, amire Grigolo az Instagramon reagált.

Rettentően elszomorít, hogy az általam mindig is mélyen tisztelt kollégáimmal szembeni viselkedésemet az elveivel összeegyeztethetetlennek értékelte a Royal Opera House

– írta, de elismerte, hogy időnként „nagyon szertelenné” válik és ígéretet rá, hogy „a történtek soha többé nem fognak megismétlődni”.

A New York-i Metropolitan Opera közleményében azt írta, hogy a Royal Opera House Grigolo viselkedése miatt indított vizsgálata és az énekes felfüggesztése nyomán a úgy döntöttek, hogy a tenor nem fog énekelni az intézmény mostani évadában. A The New York Times szerint Grigolo a Traviatában lépett volna színpadra idén télen.

(MTI)

Kiemelt kép: ANGELA WEISS / AFP