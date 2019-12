Ha ezzel a gyűrűvel kéred meg a barátnőd kezét, tuti igent mond

Ha a házasság nem is, de a gyémántgyűrű örök – olvasható a Vogue egyik cikkében, mely minden idők legikonikusabb eljegyzési gyűrűit mutatja be. Ahogy az eljegyzési szokások, úgy a gyűrűdivat is folyamatosan változik.

Régebben elképzelhetetlen volt, hogy egy férfi a nagy kérdés előtt ne kérje meg az édesapától a nő kezét. Ma ez a szokás már jócskán puhult, igaz vidéken még mindig nem ment ki teljesen a divatból. Eközben a világ másik fele már ott tart, hogy emberek negyedórás videót készítenek a lánykérésről. De milyen a gyűrű? A legnagyobb sztár még mindig a Tiffany, bár eljegyzési gyűrűi elképesztő drágák, elég sokan meg tudják fizetni. Az alábbi listában látható, hogy a leghíresebb a Van Cleef & Arpels, mely szinte az összes királyi családnak terveztek már jegygyűrűt. Az idei év legnagyobb királya biztosan Harry herceg volt, aki Meghan Markel ujjára egy saját tervezésű gyémántgyűrűt húzott. Harry ezzel nemcsak a saját tervezésű gyűrűt hozta újra divatba, hanem a régi ékszerek rehabilitációját is, Meghan Markel gyűrűjének alapját ugyanis az anyakirálynő jegygyűrűje adta. A legnagyobb forradalmár mégis Vilmos herceg volt, aki édesanyja, Diana hercegné gyűrűjét húzta Kate Middleton ujjára. Carrie Underwood 5 karátos kanári gyémántja pedig újra felrakta a térképre a színes gyémántokat. Az elmúlt év legszebb színes kövét viszont mégsem szerelmi zálogként egy celebujjon láttuk viszont. A híres Audrey Hepburn által viselt sárga Tiffany kő ugyanis Lady Gaga nyakában virított az idei Oscar-gálán. Egy színes gyémánt, amit eddig csak három nő viselt A legértékesebb drágakő nem csak színtelen lehet, a változatos színek pedig egyre több ékszerrajongó szívét dobogtatják meg. A világ leghíresebb eljegyzési gyűrűje persze még mindig Richard Burtonhöz és Elizabeth Taylorhoz köthető. De nem szabad megfeledkezni Paris Hilton gyűrűjéről sem, mely újra divatba hozta a minél drágább, annál jobb kifejezést. Szponzorált tartalom A cikk a BÁV támogatásával készült.