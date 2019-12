Jön a Pearl Jam Budapestre

Majdnem huszonöt év után tér vissza hozzánk a Pearl Jam, a rockzenekar 2020. július 15-én lép fel a Papp László Budapest Sportarénában – írja az MTI.

Az seattle-i zenekar jövőre egy tizenhárom állomásos turnén járja be Európát: június 23-án kezdenek Frankfurtban és július 22-én búcsúznak el Amszterdamban. Összesen négy fesztiválon is fellépnek, többek között a Lollapaloozán, illetve a BST Hyde Park fesztiválon Londonban. Sok nagyvárosban évtizedek óta nem jártak, Frankfurtban például 1992-ben utoljára, Zürichben 2000-ben volt koncertjük, Budapesten pedig 1996-ban léptek fel.

A jegyeket a Live Nation oldalán lehet megvenni.

Kiemelt kép: Kevin Mazur/WireImage for Rock and Roll Hall of Fame