Catherine Deneuve kórházban marad, halasztják a forgatást

A 76 éves Catherine Deneuve november 6-án került kórházba, miután kisebb agyvérzést szenvedett De Son Vivant című filmje forgatásán. Azóta a színésznő szóvivője elmondta, hogy Deneuve jól reagál a kezelésekre, és nincs mozgási zavara, az érkatasztrófa ugyanis korlátozott volt, és szerencsére nagyon gyorsan kezelésbe vették.

A Variety viszont azt írja, hogy a színésznő még egy darabig kórházban maradhat, ami miatt el is kell halasztani a De Son Vivant forgatását. A tervek szerint jövő januárban folytatják a munkát, ha Deneuve addig kikerül a kórházból. Ám a lap úgy tudja, még az is szóba került, hogy esetleg valaki más ugrik be a legendás színésznő szerepére.

