Aki negyvenfokos jógára megy szenvedni, az nem árt, ha tudja, ki is az a Bikram

A bikram jóga Magyarországon is több mint tíz éve létezik, azt viszont nem mindenki tudja, hogy a gyakorlatsort egy Amerikába emigrált indiai férfinak köszönhetjük. A Hit Gyülekezetét ki kell ábrándítsuk , démonokról szó sincs, de a franchise guruja, Bikram Choudhury zaklatásos botrányba keveredett, amiről most egy dokumentumfilm is készült.

Még életedben nem ismertél ilyen spirituális embert, mint én, de még nem vagy elég idős, tanult, okos, értelmes, bölcs és tapasztalt ahhoz, hogy megértsd, ki vagyok

– vallja Bikram Choudhury, a milliárdos jógi, a perverz guru, aki lenyújtotta Hollywoodot.

A negyvenfokos jóga mestere a hetvenes években érkezett Amerikába Indiából, és ott is csinálta meg a szerencséjét. Franchise lett a testkultúrájából, elmondása szerint Richard Nixon amerikai elnöktől kapott zöldkártyát, segített Elvis Presley-n, járt hozzá Shirley MacLaine, George Clooney, Barbra Streisand, Quincy Jones, és valószínűleg még hosszú percekig sorolhatnánk a hírességeket, akik megfordultak Bikramnál. Birodalma azonban összedőlni látszik: 2016-ban polgári perben ítélték el szexuális zaklatás miatt, eddig összesen hat nő vállalja, hogy molesztálta vagy megerőszakolta, és a Netflix egy szerdán kijött dokumentumfilmben mutatta be a kalkuttai férfi sötét oldalát, ahogy fogalmaznak, a jóga rossz fiúját.

A hetvenöt éves guru azzal haknizott karrierje során, hogy hazájában, Indiában háromszoros országos jógabajnok volt, ám ahogy ez a Bikram: Jógi, Guru, Ragadozó (Bikram: Yogi, Guru, Predator) című netflixes doksiban is elhangzik, akkoriban nem rendeztek hasonló versenyeket. Jó pár lépés távolsággal érdemes kezelni a férfi szavait, hiszen arra sincs semmilyen bizonyíték, hogy valaha találkozott volna Nixonnal, hogy kigyógyítsa a visszérproblémáiból. Az viszont tény, hogy Bikram Choudhurynak köszönhetjük, hogy megismerte a világ az emberi test egyik legkegyetlenebb gyakorlatsorát. Nem véletlenül kezdi úgy az óráit, hogy a következő kilencven percben kinyírod magad.

A jógi súlyemelő volt, a tokiói olimpiára készült, azonban segítője ráejtette a súlyt, és ripityára törte a lábfejét. Choudhury azt mondja, hogy a jóga, illetve mestere, Bishnu Ghosh érdeme, hogy hamar felépült. Tőle szedte az alapokat, hogy aztán feltekerje a fűtést, és a hetvenes évektől százezreknek oktassa a méregtelenítő mozdulatokat. Évtizedekkel később komoly franchise-zá nőtte ki magát a módszer, és Choudhury központosította az oktatást, illetve a gyakorlást. A karrierje csúcsán Los Angelesben, Las Vegasban és Amerika több pontján (ma Mexikóban és Spanyolországban térít) tartott kilenc hetes kurzusokat, amit muszáj elvégezned, ha a Bikram családhoz akarsz tartozni, azaz ha bikram jógát akarsz oktatni, és a nevet viselő stúdiót akarsz nyitni (ahol a nyereség pár százaléka szintén Choudhuryt illeti).

Ez a tanfolyam nem olcsó: tízezer dollár (~hárommillió forint) körül mozog az ára, cserébe hallgathatod a guru megjegyzéseit, alázhat és simogathat egyszerre a tömeg előtt.

Choudhury milliárdos vagyont halmozott fel, Rolls-Royce-okat, Bentley-ket vásárolt, és a védjegye maradt, hogy Speedo fecskében meg arany Rolex karórában magyarázott az ászanák alatt.

A képeken jól látszik, hogy a tanfolyam – főleg néhány éve a bikram aranykorában – sokakat mozgat meg, sőt, a dokumentumfilmben az egyik oktató azt mondta, előfordult, hogy nagyjából ötszázan jógáztak az izzadságszagú, fullasztó hőségben. Így már könnyedén kiszámolhatjuk, milyen nagyságrendű összeg ütötte a guru markát, és hányszor kell beszoroznunk a több mint hárommillió forintnak megfelelő tandíjat.

De mindez mellékes, hiszen sokan – leginkább nők – tényleg istenként tisztelik Choudhuryt. Megváltoztatta az életüket, és akkor is hálásak neki, ha egy egész sereg előtt kövérezte le őket. A jógi is tisztában van a nyers stílusával, és úgy tartja, éppen ezért fizetnek neki annyit. Odavan magától, érinthetetlennek és fedhetetlennek látja magát, akinek a kegyeiért sorba állnak. Igaza is van, hiszen a szektára emlékeztető köre a mai napig megmaradt.

A #MeToo azonban a hashtaget és Harvey Weinsteint megelőzve érte el a jóga univerzumát, és ma Choudhury kénytelen az USA-n kívül bujkálni, nehogy utolérje az igazságszolgáltatás. Először a volt ügyvédje, Micki Jafa-Bodden indított ellene polgári pert, miután kiderült, hogy Choudhury zaklatásos ügyei után nyomozott. Jafa-Bodden molesztálással, nemi diszkriminációval és jogtalan elbocsátással vádolta, a guru pedig olyan arrogánsan állt az ügyhöz, amennyire csak lehet. A meghallgatásokat halogatta, majd megtagadta a választ. Végül az esküdtszék Micki Jafa-Boddennek adott igazat, és hét és fél millió dolláros (~2,3 milliárd forint) kártérítést ítéltek meg 2016-ban.

Bikram Choudhury kiviharzott a bíróságról, és mielőtt bármi hivatalos követelés elért volna hozzá, ő már Mexikóba repült. Nem sokkal később a felesége, a szintén jógaoktató Rajashree Choudhury elvált tőle, de van, aki ezt nem a hűtlenségnek vagy a kényes ügyeknek tudja be. Elképzelhető, hogy a guru így próbálta elrejteni a vagyonát, hiszen a felesége pontosan tudhatta, mi történt éjszakánként a jógatáborokban.

Összesen hatan vállalták a történetüket: Jill Lawler, Sarah Baughn, Larissa Anderson, Maggie Genthner, Dana McLellan és egy álnéven szereplő nő. Ez a szám viszont csak a kezdet lehet. Larissa Anderson és Sarah Baughn meg is szólaltak a doksiban, és elmondták, hogy megerőszakolta őket az imádott gurujuk: masszázzsal, finomabb közeledéssel, bollywoodi filmesttel indult minden, de a lányok visszautasították a férfit, aki ennek ellenére mászott rájuk. A legijesztőbb, hogy az erőszakos aktus után a nők még jó éjszakát is kívántak a mesternek, illetve a jövőjüket féltették.

Choudhury sorra zaklatta az óráin megismert nőket, a feketékre rasszista megjegyzéseket tett, a kövéreket arra utasította, hogy húzzák be a hasukat, hogy ne lássa a recegő hájat. Az óriási teremben alig volt levegő, a hőségben többen kidőltek, miközben a guru hátára két cső fújta a hideget. Akivel kivételezett, az különlegesnek érezte magát, és megtette, amit kértek tőle: lábat masszírozott, és a megkérdezettek csak akkor ellenkeztek, mikor Choudhury a nemi szervére irányította a kezüket. A vádakat azonban hazugságnak tartja, hiszen neki nincs szüksége erőszakra. Naponta több ezer nőt kaphatna meg: híreseket, gazdagokat és szépeket. Az HBO 2016-os interjújában ráadásul elújságolta, hogy

négyen öngyilkosságot követtek el, mivel nem feküdt le velük.

A mai napig nem vádolta meg hivatalosan a Los Angeles-i ügyészség a hat nő zaklatása és nemi erőszak miatt, és még most is tartja a kurzusait, amire lehet, hogy már nem ezrek látogatnak el, de azért így is meglehet a tisztességes fizetése havonta.

Nem tudod, mi a kín, amíg nem voltál bikramon

A bikram nálunk is népszerű, és a lényege, hogy egy fix gyakorlatsort hajtanak végre a résztvevők 38-40 fokban, kilencven perc alatt. Az elnevezés nem egy új stílust jelöl, hanem hatha jógás ászanákat megfelelő sorrendben, amit Choudhury a saját nevéhez köt. Összesen huszonhatot két légzőgyakorlattal. Az órákon nincs meglepetés, az oktatók ugyanazt a szöveget mondják, amit a guru annak idején a szájukba adott, és a pózokat ugyanúgy, ugyanakkor hajtjuk végre, csöndben. A meleg is fix és fullasztó. A Bikram című dokumentumfilmben a lelkes gyakorlók és hívők szintén aláhúzzák, hogy milyen megterhelő mozgásról van szó.

A hazai bikramos oldalak is felhívják a figyelmet arra, hogy hogyan készüljünk fel a legelső óránkra (igyunk sokat, és ne együnk előtte). Minden pontját komolyan kell venni, és még úgyis belehalunk egy kicsit. Annyit szintén elmondhatok, hogy sosem láttam olyan dühösnek az örökké nyugodt anyukámat, mikor vetettem vele egy bérletet a negyven fokos jógára. Mérges volt, hogy ezt neki miért kell végigcsinálnia, de mivel volt még jó pár kifizetett alkalma, visszament. Azóta évek teltek el, a módszer neki bevált, és ami nem öl meg, az erősít alapon újjászületik az ember. Már aki: hallottam már jógástól, hogy éppen az önsanyargatás miatt komolyan vehetetlen számára a bikram.

Tényleg csak az próbálja ki, aki bírja a kínzókamrát, és bevállalja, hogy akkor se lesz sokkal jobb a helyzet, ha két gyakorlat között pihenésképpen lefekszik a szőnyegére.

A második-harmadik alkalom után azonban észrevehetjük, hogy már nem akarunk szájon át lélegezni, betartjuk az időzített vízszüneteket, és végig tudjuk csinálni. Átlépünk a saját korlátainkon, és lassanként tudunk arra is figyelni, hogyan legyen jobb egy-egy póz. Maximum csak azt érdemes kizárni, hogy az oktatók folyamatosan azt mantrázzák a fülünkbe, hogy egyszer megérintjük a lábujjunkkal a homlokunkat. Akkor is, ha nem akarjuk.

Azt viszont ne felejtsük el, hogy ha belépünk egy bikram-központba, még mindig az a Bikram Choudhury jár jól, aki évtizedeken keresztül mosta az agyát a tanítványainak. Legalábbis a dokumentumfilmben többen így emlékeznek vissza az élményre. Olyan tagja is akad a közösségnek, aki megvált már címkétől, és inkább a hot (forró) jógát használják a termüknél.

A névadó guru még szerette volna levédetni a pózait, de az is kétséges, hogy övé-e a dicsőség. A Bikram dokumentumfilmben Bishnu Ghosh másik tanítványa állítja, hogy Choudhury mindent mesterétől vett át, és erről bizonyítéka van egy könyv formájában. Csak azt nem tudjuk, ki tekerte fel először a fűtést, hogy mindent kiizzadjunk magunkból.

Kiemelt kép: Netflix