Nem is olyan biztos, hogy az X-Men lenyúlta a Linda főcímdalát

Nem olyan egyértelmű, hogy plagizálásról lehet beszélni a Linda című 1980-as évekbeli magyar sorozat főcímzenéjét illetően, melyet állítólag az X-Men című rajzfilmsorozat lenyúlt. A botrány októberben robbant ki, amikor a Linda zenéjét szerző Vukán György hagyatékát kezelő Kriskó Zoltán azt mondta, beperelné a Marvelt, Disney-t, FOX-ot, Apple-t, Amazont és még másokat.

Az Index most arról ír, hogy nem elég, hogy október végén a Trend FM SOUL History című zenés műsorában a műsorvezető és vendége azt elemezték, hogy hangzásvilága és összhangzattani jellemzői alapján valószínűsíthető, hogy a Linda főcímzenéje is egy másik, a torontói filmzeneszerző, Frances Ruffino The Cool Look című számának feldolgozása lehet, de nem igazán nevezhetjük plágiumnak az X-Men húzását sem.

Fekete Gyula, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorhelyettese és Zeneszerzés Tanszékének vezetője az Indexnek elmondta, a Linda és az X-Men, valamint a Ruffino számában megtalálható motívumok a jazzes-funkos zenei világ jellegzetességei voltak.

Szakmai füllel azt kell mondanom, hogy ez a plágiumvád billeg. Ugyanis olyan motívumról, harmóniamenetről, dallamról van szó, amely eléggé köznyelve ennek a zenei világnak, mindez sajátja például a jazz, a funk, a karibi műfajoknak. Gyakran használt zenei anyagok, szinte a zenei köznyelv részei, voltaképpen közkincsnek számítanak. Olyan dolog ez, mint a népzenében. Sokan használták-használják e fordulatokat, így nem mondanám egyedi találmánynak ezt a harmóniamenetet vagy zenei motívumot. Így nem plagizálható, még akkor sem, ha van köztük hasonlóság

– mondta el a lapnak.