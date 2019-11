Jennifer Anistonnak rég kijárt, hogy szétszakítsa az internetet

Jött, látott és győzött az Instagramon, de ennél többet is nyerhet. Új sorozatával bizonyíthat, hogy mennyire jó színésznő és producer.

Jennifer Aniston kivárt. Addig-addig húzta, hogy csatlakozzon a közösségi média sötét világához, hogy tényleg igazi szenzációnak számítson a jelenléte. Mindezt a lehető legjobbkor tette: éppen mielőtt kijött volna az új sorozata. A Guardian találóan úgy is fogalmazott, hogy ha az Instagram tévésorozat lenne, akkor Aniston lenne a Trónok harca Vörös nász című része, amiről mindenki beszél másnap. De nemcsak a streaming piacon új versenyzőként debütáló Apple TV+ szekerét tolta meg a színésznő, hanem egy ízig-vérig saját projektet tud elvinni a majdnem húszmilliós rajongótáborához. Itt az igazi alkalom, hogy ne csak a sztárja legyen egy produkciónak, de a színésznőt lássuk benne. Méghozzá a jó színésznőt. A Morning Show és az Instagram elhozhatja Jennifer Aniston új, személyesebb arcát.

Október közepén még az Instagram is köhögött párat, mikor Jennifer Aniston úgy döntött, hogy regisztrál. Tökéletesen időzített, ráadásul egy friss képpel jelentkezett a Jóbarátok szereplőivel, akikkel közös projekten is dolgoznak.

Ez különösen nagy szó Anistontól, hiszen óvta magát a közösségi oldalaktól, amíg csak lehetett. 2016-ban még cikket írt, hogy milyen érzés folyamatosan a lesifotósok árnyékában élni, és hogy mindenkinek megvan a véleménye a kapcsolatáról, a testéről, na meg előbb tudja, hogy terhes, mint ő maga. A Brad Pitt-tel való válása óta foglalkoztat milliókat a magánélete, és Instagram meg Twitter híján nem volt közvetlen kapcsolata az érdeklődőkkel. Ha valakinek, hát neki jól jöhet egy felület, hogy a saját oldalára állítsa a sajtónyilvánosságot, és az se lehet véletlen, hogy a sorozata előtt nem sokkal debütált a profilja.

Amióta csak vége lett a Jóbarátoknak, Jennifer Aniston próbálkozik, hogy kitörjön a lelépett menyasszony szerepéből és a Central Perkből. Több kevesebb sikerrel mozog a mainstreamben, a filmjei felemás visszhangot kaptak: legutóbb a Netflixen vállalta egy szépségkirálynő-mániás anya szerepét, de a Dumplin’ egyáltalán nem volt akkora durranás, mint ahogy azt vártuk. A tévé felé viszont alig nyitott a Jóbarátok óta, és a New York Times fel is idézi, hogy évekkel ezelőtt nem volt opció számára a sorozat. Aztán később, mikor többek között A hátrahagyottak producere, Michael Ellenberg felhívta Anistont, hogy Brian Stelter riporter könyvének adaptációján dolgozik, és Reese Witherspoon is a fedélzeten van, egyből más lett a helyzet. A két színésznő felhívta egymást, és megvolt a kémia.

Nem véletlen, hogy Aniston és Witherspoon ilyen hamar megtalálták a hangot, hiszen a Jóbarátokban testvéreket alakítottak, és régóta tervezték a közös munkát, csak eddig nem volt rá alkalom. Az alapsztori egy reggeli show kulisszatitkairól szól, de az élet, és legfőképpen Harvey Weinstein átírta a sorozatot. Gyakorlatilag kezdhették elölről.

Hollywoodot térdre kényszerítette a zaklatási botrány, és a magyar színészvilág is kezd felébredni Idővonalon szedtük össze a legfontosabb eseményeket, mivel lassan követhetetlen hogyan jutottunk el Harvey Weinsteintől és Marton Lászlótól Kevin Spacey-ig vagy éppen Kerényi Miklós Gáborig és Dustin Hoffmanig.

A #MeToo botránya nem lett volna a Morning Show szerves része, azonban miután szexuális zaklatás miatt kirúgtak az NBC-től egy Matt Lauer nevű riportert, a forgatókönyv is ebbe az irányba íródott újra. Steve Carellre jutott az egocentrikus, nárcisztikus tévés szerepe, aki egészen addig hiszi azt, hogy ő a világ királya, míg ki nem rúgják a zaklatásos ügyei miatt. Jennifer Aniston karaktere új társat kap maga mellé Reese Witherspoon személyében, akiről majd elválik, hogy megoldja vagy megnehezíti-e kollégája életét. Aniston sok hasonlóságot vél felfedezni a szerepe és saját élete között annak ellenére, hogy a szexizmuson túl őt nem érte olyasmi, amivel Harvey Weinsteint vádolják.

Ahhoz az érzéshez mindenképpen tudok kapcsolódni [a sorozatban], mikor nem akarod, hogy lássanak, mikor nem akarsz kimozdulni, mikor csak üvöltenél, és nem akarsz végigvonulni a vörös szőnyegen. Amikor nem akarok egy pódiumra állni, mikor nem akarom, hogy lefotózzanak, csak sírni akarok egész nap

– nyilatkozta.

Anélkül, hogy láttuk volna a sorozat, még ne vonjunk le messzemenő következtetéseket a Rotten Tomatoes alapján, ahol jelenleg ötvennyolc százalékon áll a sorozat. Ez nem annyira jó arány, pedig az Apple-nek komoly tervei vannak a Morning Show-val kapcsolatban. A második évadot előre berendelték, ami nem csoda, ha azt nézzük, mennyit költhettek a legnagyobb adujukra. Pontos összeget nem árultak el, de egy licitversenyben győzedelmeskedtek az A-listás felhozatalért, úgyhogy nem aprópénzben kell gondolkodni. A Variety például tizenöt millió dollárt (~4,4 milliárd forint) emleget epizódonként, de ez még mindig akciós a másik zászlóshajójuk állítólagos tizenhét milliójához (~5 milliárd forint) képest epizódonként. A See szintén november elsején jön ki Jason Momoával az élen, de előre félünk, mivel a vak disztópia a kritikusoknál csúnyán megbukott.

Az Apple mindent feltett egy lapra, hogy talpon maradjon a streaming szolgáltatók versenyében, ahol végre kihívói akadtak a Netflixnek. Novemberben indul a Disney+ is, ami kihúzza a Marvelt a Netflix alól, és hasonlóan komoly költségvetésű sorozatokkal igyekszik konkurenciát teremteni. A leginkább a Star Wars-spinoff, a Mandalorian hivatott beszippantani az előfizetőket a maga szintén tizenöt millió dolláros epizódjaival. Ezt a tempót a többiek is kénytelenek tartani, és a szolgáltatók egymásra licitálnak, ki tud drágább sorozatot gyártani. A Netflixnél állítólag a Glee alkotója, Ryan Murphy új produkciójánál, a Politikusnál (The Politician) szaladt meg a ceruza, és az Amazon előre tudhatja magáénak minden idők legdrágább sorozatát A Gyűrűk Ura mögött, ahol csak a szellemi tulajdon ért 250 millió dollárt (~73,9 milliárd forint).

Ebbe a körbe csatlakozik Jennifer Aniston, aki végre megmutathatja a drámai oldalát, és hogy milyen komoly munkát tud lerakni az asztalra producerként. Nagy a nyomás, akár az Apple TV+ sikere múlhat rajta.

Kiemelt kép: Roy Rochlin/WireImage/Getty Images