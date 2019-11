Valamikor muszáj felnőni, ugye?!

A pécsi gyökerű norvég, magyar és ír trió, a Mongooz and the Magnet a turnézással és gyakorlással töltött időszakuk után új klippel jelentkezik, amit először a 24.hu-n mutatunk meg. A nyáron felléptek a Szigeten, a szerb Exiten és még egy Észak- és Dél-Korea határában rendezett fesztiválon is. Most új lemezzel jönnek ki people = people címmel, amit november 16-tól hallgathat meg a nagyközönség, és a zenekar a következőket írta róla:

A Mongooz and the Magnet újjászületve, még mindig a blues köröket róva, ropogós, Black Keys hatású riffekkel tér vissza

– és hozzátették, hogy nem futamodnak meg más stílusoktól sem legyen szó popról vagy rockról.

A pénteken debütáló Hey Boy című klipet Finta Míra és Háló Geri rendezte, Szilágyi Ákos vette fel, valamint Vajdai Vilmos színész alakítja a tapasztalt, de fáradhatatlan pasit, akiben örökre ott dobog a rock ‘n’ roll. A szám is arról szól, hogy valamikor fel kell nőni, nem lehet örökké a semmiben lebegni. Vagy mégis?

Kiemelt kép: Kránicz Richárd