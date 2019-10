Jennifer Aniston bedöntötte az Instagramot

Sötét módot kapott az Instagram is

Az idén 25 éves Jóbarátok miatt a színészek pótolták hiányosságukat és regisztráltak az Instagramra. Courtney Cox január 29-én csinált saját profilt, az elmúlt közel kilenc hónap alatt 3,6 millió követőt gyűjtött. De az igazán nagy durranás Jennifer Aniston, aki október 15-én adta be a derekát és akit egy óra alatt már 116 ezren követtek be. Valószínűleg néhány nap kell csak ahhoz, hogy túlszárnyalja népszerűségben kolléganőjét, mert percenként tízezrekkel növekszik a rajongói tábora a közösségi oldalon.

Nem csak az első óra volt kiugróan durva, a következő pár órában addig fajult a helyzet, hogy Aniston oldala rövid időre egyszerűen lehalt a kiugróan nagy érdeklődés hatására. Annyian lájkolták, követték, kommentelték a színésznő frissen készített profilját, hogy a közösségi oldal szervere nem bírt a kérésekkel, csak a profil elérhetetlenségéről szóló hibaüzenetet kapták a netezők.

Az átmeneti összeomlással kapcsolatban a People is megkereste az Instagramot. A platform szóvivője is megerősítette, hogy az elképesztő mértékű érdeklődés miatt nehézségekbe ütközhetnek azok, akik Jen oldalát szeretnék bekövetni, de aktívan dolgoznak a megoldáson – azóta vissza is állt a rend.

A színésznő első posztja természetesen egy közös szelfi volt a sorozatban szereplő kollégáival, ami a cikk írásának pillanatában, szerda délelőtt már 8,5 millió kedvelésnél tart.

(Kiemelt kép: AFP)