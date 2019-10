Híres szobrok és festmények kelnek életre egy fiatal művész ecsetjén

Mikor rápillantunk egy múzeumban őrzött évszázados, vagy évezredes műalkotásra, sokakban felmerülhet a kérdés: hogyan nézhettek ki a képek és szobrok hús-vér modelljei?

Erre adja meg a választ a fiatal dél-koreai festő, a szöuli Shakespeare Company-társulat tagjaként színpadi sikerekre is törő Joongwon Jeong, aki az Instagramon is futó fotorealisztikus sorozatában többek közt Michelangelo Ádámját is megmintázta.

A vatikáni Sixtus-kápolna mennyezetén található óriási, 1508-1512 közt született freskón – a világ egyik legnagyobbján – kilenc központi jelenet található, ezek közül azonban egyértelműen Ádám születése a legismertebb, melyen természetesen az angyalok karjában lebegő Úr is látható:

A karját elvesztett milói Vénuszt is legalább ugyanennyien ismerik, hiszen a paroszi márványból készült, az istennőt ruhátlan felsőtesttel ábrázoló mű a párizsi Louvre egyik legfontosabb műkincse.

Jeong az antik világ egyik leghíresebb íróját, az Iliászt és az Odüsszeiát is jegyző Homéroszt is megmintázta, köszönhetően a British Museumban őrzött, egy kétezerkétszáz éves másolatként ismert szobornak:

A Firenzét hosszú időn át uraló mecénáscsalád, a Mediciek egyik tagja, Giuliano de’ Medici fivérével, Lorenzóval mindössze három éven át vezette a várost, harminchét évesen pedig el is hunyt, ennyi idő azonban bőven elég volt arra, hogy számos portré készüljön róla.

És hogy hogy nézett ki ötszáz éve egy dúsgazdag család sportot minden elé helyező tagja? Hát így:

A fiatal festő a római dráma fontos alakját, az ifjabb Senecát is megfestette, aki sztoikus filozófusként és államférfiként hosszú évtizedeken át volt az ókori Róma fontos alakja, neve azonban egy Nero elleni összeesküvés kapcsán merült fel, így a császár utasítására öngyilkosságot kellett elkövetnie.

A harminchét évesen tragikus véget ért Vincent van Gogh-ot az előző alakokkal szemben senkinek sem kell bemutatni, hiszen a több mint kétezer művet hátrahagyott posztimpresszionista festő kultusza igazi reneszánszát éli, sőt, a divatvilágba is beférkőzött.

A tehetséges művész további munkái – köztük portrék és önarcképek – itt láthatók.

A Design You Trust nyomán