Vass Virág: Nem könnyű ma 50 évesnek lenni

Az 50. születésnapját nemrég ünneplő Vass Virág a Story magazinnak beszélt arról, milyen nehézségekkel kell szembenéznie, például azzal, hogy 49 fölött beszűkülnek a lehetőségek ma.

Úgy érzem, nem könnyű ma 50 évesnek lenni, mert szinte minden a 49-es korosztályig van hitelesítve. Azontúl mintha mindenhol leírnának minket. Nem olyan vidám túllépni ezen, mert változatlanul tele vagyok tervekkel, lendülettel. A külvilág viszont azt hirdeti, hogy már mindenről lekéstem, holott szerintem az élethez való hozzáállás sokkal jobban számít, mint maga a kor. Jó lenne, ha egy 50 éves embernek is lenne tere a munkában és persze a magánéletben

– mondta.

Vass arról is beszélt, hogy sikerei ellenére sosem volt önbizalma, de a média világa mindig is érdekelte. Szerinte ez azért is van, mert beleszületett ebbe a közegbe, édesapja, Vass István Zoltán tévés sportriporter.

Kislányként apa egy istenség volt számomra, ha megjelent a képernyőn, azonnal rátapadtam. Majd jött a kamaszlány szigorúsága, a szüleim elváltak, és én sokáig haragudtam rá. Felnőttként aztán elfogadóvá váltam, ma már tisztelem, és megértem arra, hogy ne ítélkezzek. Megharcoltunk a kapcsolatunkért, és most már nagyon jóban vagyunk.

Kiemelt kép: Zih Zsolt / MTI