Robert De Niro Trumpról: Alig várom, hogy börtönben lássam!

Robert De Niro szinte minden alkalmat megragad, amikor nyilvánosan szidhatja Donald Trumpot. A színész elmondta már mindennek az amerikai elnököt, a Guardiannak adott interjújában legutóbb gengszternek nevezte. De Niro Martin Scorsese novemberben debütáló Irishman című filmjéről beszélt, melyben Frank Sheeran gengsztert alakítja.

Van egy valós és égető problémánk a gengszter elnökünkkel, aki azt gondolja, bármit megtehet, amit csak szeretne. A baj az, hogy ő ezeket mind megússza, de nekünk itt marad az összes probléma. A körülötte lévő emberek, akik megvédik, mind republikánusok, ezért nekünk kell tennünk valamit és felelősségre vonni. Szégyen, hogy [a republikánusok] így viselkednek

– mondta a színész, aki a Trumppal szemben nemrég indított impeachment kapcsán csak annyit mondott:

Alig várom, hogy börtönben lássam. Nem akarom, hogy meghaljon, azt szeretném, ha börtönbe vonulna.

A demokraták szeptember végén jelentették be, hogy impeachment eljárást indítanak Trump ellen, melynek első lépése, hogy vizsgálatokat kezdenek az elnök ellen, akit akár el is távolíthatnak így az elnöki székből. De Nirótól az utóbbi években megszokhattuk a Trump-ellenes kirohanásokat, ezúttal egy másik interjúban is szóba hozta az elnököt, aki szerinte még gengszternek is rossz, mert még a maffiavezéreknek is van becsülete, és tartják a szavukat, ha kezet ráznak valamire, ellentétben vele.

Kiemelt kép: LARS NIKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP