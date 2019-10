Umberto Eco: Óriások vállán (X)

Umberto Eco legújabb – a halála után összeállított – kötetében tizenkét esszé olvasható, melyeket az ún. Milanesiana fesztiválok alkalmából írt. Ezek mindig egy-egy téma köré szerveződtek, ilyenek például a szépség, a rútság, a tűz vagy az összeesküvés.

A címadó írás a nemzedékek harcának irodalmi és filozófiai, kulturális és társadalmi vonatkozásait boncolgatja az ókortól kezdődően egészen a modernitásig:

„A régiek természetesen óriások voltak mihozzánk képest; mi azonban, bár törpék vagyunk, az ő nyakukba kapaszkodva – vagyis élve bölcsességükkel –, jobban látunk, mint ők” – idézi a klasszikus aforizmát, egyúttal felveti a kérdést, vajon a jövő milyen perspektívát tartogat számunkra: a törpék eztán törpék nyakába kényszerülnek, vagy új, egyelőre ismeretlen óriások lépnek majd fel?

E posztumusz kötet írásai is magukon viselik Eco sajátos szemléletmódját, reneszánsz ember voltát, szellemességét, sziporkázó stílusát, humorát, lefegyverző eleganciáját.

„Világéletemben izgatott a törpés-óriásos mese. A történelmi törpe-óriás polémia mindazonáltal annak az apák és fiúk közt ősidők óta folyó küzdelemnek az egyik fejezete csupán, amely – mint látni fogjuk – még ma is közelről érint bennünket.

Pszichoanalitikus nélkül is könnyen belátható, hogy a fiúk előszeretettel ölik meg atyjukat – és hímnemet itt most csak a vonatkozó irodalom használtat velem, hiszen tudom, milyen ősi, jó szokás a Néró és Agrippina közti rossz viszonytól kezdve a bűnügyi hírekig az anyagyilkosság is.

Az inkább a baj, hogy nemcsak fiak rontottak mindig az atyjukra, hanem atyák is a fiaikra. Oidipusz, bár tudtán kívül, Laioszt öli meg, de Saturnus a gyermekeit falja fel, és Médeiáról is aligha lehetne óvodát elnevezni. Szegény Thüesztész mit sem sejt, amikor a saját fiait fogyasztja el Big Mac gyanánt, de az apjukat megvakító bizánci trónörökösök mindegyikére jut egy-egy szultán, aki oly módon óvja meg magát az elhamarkodott utódlástól, hogy elteszi láb alól önnön elsőszülöttjét.”