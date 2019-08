A végtelenbe és tovább: a Toy Story 4 rekordot döntött

Jól megy a Disney-nek idén.

Nem mintha a Disney-nek eddig félnie kellett volna az éhen halástól, de azért alighanem van hova tenniük azt a rémes mennyiségű pénzt, amit idén összekerestek, a Toy Story 4 ugyanis rendületlenül hordja haza a pénzkötegeket. A játékháború negyedik része ugyanis a napokban fontos mérföldkőhöz ért: globális jegybevételei átlépték az egymilliárd dollárt. Szép teljesítmény, ezt az összeget már átváltani se érdemes forintra, úgysem tudjuk felfogni, mennyit jelent, de lassan már így is közelít a pont, amikor nem lesz hírértéke.

A Toy Story 4 ugyanis, bár a negyedik Pixar-film a történelemben, ami egymilliárd fölött keres, viszont a Disney-nek csak idén ez az ötödik ilyen mutatványa: több mint egymilliárdot hozott a Bosszúállók: Végjáték, a Captain Marvel, az Aladdin, Az oroszlánkirály, és most a Toy Story 4 is, ami gyönyörűen példázza a Disney dominanciáját. A Toy Story mostani eredményével a Disney az egyetlen stúdió, aki elmondhatja magáról, hogy egyetlen naptári éven belül öt olyan filmje is van, ami az egymilliárdos klubban feszít, bár ez nem olyan nagy meglepetés, ha tudjuk, hogy már az eddigi csúcstartó is a Disney volt: 2016-ban négy filmje ugrotta meg ezt az eredményt. Ráadásul az év vége még nagyon messze van, a stúdió pedig még olyan címeket tartogat az évre, mint a tuti befutó Jégvarázs 2, a szintén komoly esélyes Demóna: A sötétség úrnője, és az abszolút aranytojást tojó tyúk, a Star Wars: Skywalker kora, ami esélyesen még úgy is belép még idén az egymilliárd fölötti filmek közé, hogy csak december közepén kerül mozikba.

A Toy Story az észak-amerikai piacon június 21-én került mozikba, és az év egyik legerősebb hazai nyitását produkálta 120 milliós nyitóhétvégi jegybevételeivel, ami azért már bőven előrevetítette ezt a mostani rekordot. Most, két hónappal a premier után 421 milliót termelt otthonában és 579,9 milliót a világ többi részén, a legerősebben az Egyesült Királyságban, Japánban és Mexikóban szerepelt. Nem rossz teljesítmény egy filmtől, melynek egyik főszereplője egy műanyag villa.

