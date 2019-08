Elpusztítottak, majd szörnyű minőségben újjáépítettek egy belvárosi bérházat

Szörnyű építési minőségről tanúskodó képek kerültek elő a városvédők által hosszú időn át a lebontástól óvott Király utca 40. belső teréből.

A Király utca 40. a fővárosi ingatlanfejlesztések állatorvosi lova: a Pest egykori, a Zsidónegyed határán nyújtózó főutcáján állt, Hild József tervei szerint 1844-re megvalósult bérházra 2006-ban mondták ki a halálos ítéletet, az Autóker Holding Rt. által megkezdett bontását azonban a civil szervezetek egész sorának munkája és tiltakozása sikeresen megállította.

A Király utca a belváros mételye, ami megmentésre vár A Király utca sosem volt Budapest legelegánsabb utcája, de a helyzet a bulinegyed népszerűségével romlott. A nyári csúcsban vettük végig, hogyan mutat rá a Király utca Belső-Erzsébetváros hibáira.

Ekkor azonban már késő volt: a tető nélkül álló háromemeletes sarokháznak addigra megsérült a födéme, az ingatlanfejlesztő pedig egyáltalán szándékozott állagmegóvásra, vagy visszaállításra költeni, további bontás pedig (a 38. számú háznak köszönhetően) a műemléki környezetnek minősülés miatt nem történhetett.

A házról röviden A textil-nagykereskedő Robitsek József megrendelésére 1844-ben két emelettel megszületett ház aljában működött a később Krúdy Gyula egyik törzshelyévé vált Wiener Bierhaus, amit az író látogatásainak idején már hosszú évtizedek óta a Gundel család vezetett. Az épületre később újabb szint, 1935-ben pedig némi átalakítás után erkélyek kerültek, számtalan reformkori érték megmaradt azonban a kétezres évekre is: az 1848-as forradalom eseményeiről suttogó lakókat is látott kovácsoltvas rácsok, függőfolyosók, illetve a klasszicista lépcsőház.

A lassú pusztulásnak végül a födémek egyikének leszakadása vetett véget, így azt 2014. augusztus 20-án életveszélyesnek nyilvánították. A cég a következő évbe ezért engedélyt kapott a földszintig való visszabontásra, azzal a kikötéssel, ha az épület homlokzatait visszaépítik.

A K40 névre keresztelt, The Most Exciting Address, azaz A legizgalmasabb cím szlogennel promózott – addigra már rég az egykori Autóker-vezér Ehud Amir új cége, a Marina Partot, a Gozsdu-udvart, illetve számos társasházat is megálmodó, Virgin-szigeteki és panamai offshore-hátterű Triholding kezébe került – projektet a befektető előbb 2017-ben, majd 2018 őszén kívánta lezárni, hivatalos oldalukon pedig a következőt ígérték:

A beruházás során épülő 106 lakás a környékhez és a lehetőségekhez méltó kialakítással készül. A projekt egyik különlegessége, hogy a HILD József által tervezett eredeti homlokzat visszaállításával újul meg az épület, a műemléki épületrészen visszaépülnek a korábbi homlokzat díszes elemei. Az újjáépült homlokzat illeszkedik a környezetbe és a kivételezett élethelyzet érzését erősíti az is, hogy a rengeteg zöld felületet kínáló belső udvar ellensúlyozza a házon kívüli pörgős nagyvárosi életet. […] Túl a medence és tetőterasz látványos luxusán, egyedi, kényelmi funkciók is kényeztetik a lakókat. Ilyen a recepció, a 24 órás porta- és biztonsági szolgálat, a mélygarázs, fitnesz és szauna, valamint az épület földszintjén található éttermek és kávézók megléte is.

A 28-95 négyzetméter közti alapterületű lakások – köztük az eredetinél jóval magasabb tetőtérben elhelyezett luxusotthonok – azóta kis híján elkészültek, az épület pedig távolról nézve tényleg Hild idén százhetvenöt éve megszületett munkájának egykori formáját idézi – nélkülözve például a harmincas évek derekán beépített erkélyeket –, közelebb érve azonban furcsa élményben lehet részünk – főleg, ha az egyenetlenségeket kiemelő díszkivilágítás is be van kapcsolva:

A furcsa érzés a kapun belépve is folytatódik, hiszen pillanatok alatt egyértelművé válik, hogy a homlokzat mögött az elmúlt évek társasházépítésének egy újabb, indokolatlanul szűk udvart kapott képviselőjét látjuk, ahol egyáltalán nem törekedtek eredetiségre, sőt, még a minimális minőségi elvárásoknak sem felelnek meg – derül ki a spatula.hu néhány napja közzétett fotósorozatából.

Figyelemre méltó például a belső udvarról nyíló kilátás:

A szomszédos Vasvári Pál utcai telek modern épülettel való beépítésével együtt több mint száz lakásos komplexum nemsokára megnyithatja a kapuit a lakók előtt, ők, és az örökségvédők azonban nem feltétlenül lesznek megelégedve azzal, ami a falak mögött, vagy akár az utcán a ház felé sétálva várja őket.

Egyértelmű volt, hogy a bontással búcsút inthettünk a lépcsőházaknak, a kovácsoltvas rácsoknak és részleteknek, a százhetven évet túlélt ablakkereteknek és párkányzatnak, illetve a némi odafigyeléssel még biztosan menthető, vagy legalább hűen lemásolható kapunak, arra azonban tényleg csak kevesen lehettek felkészülve, hogy az építőmunkások által végzett munka minőségére minden nap emlékeztetni fog a díszkivilágítás és a súrlófény.

Az elmúlt években bulinegyeddé változott Zsidónegyed éjszakai zajterheléséről persze még egyetlen szót sem ejtettünk, pedig ez nyilvánvalóan nagyobb benyomást tesz majd a kapun belépő, és pihenni vágyó leendő lakókra, mint az, hogy az otthonuk a magyar örökségvédelem gyengeségének köszönhetően egy védendő épület romjain, ferde falakkal és komoly konstrukciós hibákkal jött létre.

