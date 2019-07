Az MTV szabadulna a Michael Jacksonról elnevezett díjától

Kellemetlenné vált az HBO dokumentumfilmje után.

Tavasszal mutatta be az HBO a Neverland elhagyása című dokumentumfilmet, amelyben két áldozattal elevenítette fel az évtizedekig keringő pedofilvádakat Michael Jackon ellen, és azóta sem nyugszanak a kedélyek az ügy körül. Az örökösök 100 millió dollárra perlik az HBO-t, de amúgy is szűnni nem akaró viták dúlnak arról, hogy mi lehet az igazság, közben pedig voltak rádiók, amelyek szépen levették Jacko dalait a playlistjükről. A Page Six szerint most az MTV is hasonló döntést fontolgat, és lehet, hogy megszabadul egy róla díjról, ami roppant kellemetlenné vált a film után.

Heves viták folynak a csatornánál arról, hogyan kezeljék Michael Jackson Video Vanguard-díjat, és kezd eldurvulni a helyzet. Egyesek szerint, meg kéne változtatni a nevet, mások szerint meg kéne szabadulni az egésztől. Az is kérdés, ki adná át és ki fogadná el egyáltalán. Teljes a káosz

– mondta a lapnak egy bennfentes forrás. Jackson 1988-ban kapta meg a Vanguard-díjat, majd a csatorna 1991-ben nevezte el az ő tiszteletére. A Neverland elhagyásáról szóló cikkünket itt találja, Michael Jackson halálának 10. évfordulójára írt júniusi megemlékezésünket pedig itt olvashtaja:

Kiemelt kép: AFP