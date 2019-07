A kínai cenzúra egyre több filmtől fosztja meg a nézőket

A FIRST Film Festival szervezői bejelentették, hogy a díjnyertes film technikai okokból nem kerül vetítésre Xiningben.

Az élősködők című film Bong Joon-ho rendezésében készült, aki a 2013-as Snowpiercer című filmet és a 2017-es Okját, melyekből utóbbi ringbe szállt a fődíjért Cannes-ban, melyet végül a rendező idén nyert el, és így Az élősködők az első dél-koreai film, amely elnyerte az Aranypálmát és a fesztivál záró darabja lett volna. A Variety cikke szerint közönség fel van háborodva, amiért egy nemzetközileg elismert, példaértékű ázsiai rendező munkásságát nem képesek bemutatni egy kínai filmfesztiválon, és szkepticizmussal fogadták a „technikai okokra” való hivatkozást, ugyanis ez idén a sokadik film, amelyet ebből az okból nem adnak le, miközben nyilvánvalóan a cenzúra van az ügy mögött.

Ebben az évben csak a berlini filmfesztiválról technikai okokra hivatkozva nem engedték vetítésre a One Second és a Better Days című kínai filmeket, Cannes-ban a Summer of Changshá-t vonták vissza, mondván hiányzik a film engedélyéről a kínai kormány hivatalos pecsétje, a sangháji filmfesztiválról pedig a The Eight Hundred című filmet vették le a műsorról. A kínai Weibo közösségi oldal egyik posztjában gúnyosan azt írják, hogy ha a technikai problémákat meg tudnák oldani, megérdemelnék a Nobel-díjat, és azt, hogy miért nem tudják egyenesen közölni azt, hogy tartalmi okokból nem engedélyezik a vetítést.

A Kína-Dél-Korea viszony politikailag azóta feszült, mióta Dél-Koreában 2016-ban beleegyeztek, hogy az USA ellenrakéta rendszert, ún. THAAD rendszert építsen ki. A döntést követően Kína betiltotta az összes dél-koreai film és tévéműsor importját. Ez a tiltás két éven át fennállt, és félő, hogy ebben az esetben is a politika szólt közbe.

A kínai politikai helyzet jelenleg így is feszült, mivel Hongkongban továbbra is tartanak a tömegtüntetések a kiadatási törvényekre vonatkozóan. A kínai közösségi média platformon pedig több ezren kedveltek egy kommentet, amely bár a film levételéről szóló poszt alatt állt, de a tüntetéskre hívta fel a figyelmet:

Megértem Hongkongot.

Kiemelt kép: CJ Entertainment/Korean Film Council