Samuel L. Jackson is haknizik az új Fűrész-filmben

A 2020-ra ígért kilencedik filmben Jackson a detektívet alakító Chris Rock apját fogja játszani.

Habár a filmek megítélése a sorozat előrehaladtával mind az IMDB, mind a Metacritic pontszámok alapján hanyatlik, a kasszáknál továbbra is sikeres maradt a franchise, így nem is csoda, hogy a hetedik Fűrész: Az Utolsó Fejezet és a 2017-es Fűrész – Újra Játékban című filmek után most a The Organ Donor projektnévvel ellátott filmen dolgozik a Twisted Pictures. A forgatókönyvíró Josh Stolberg elmondása szerint az új rész nem lesz közvetlen folytatása a 2017-es filmnek, de nem is reboot lesz, mint ahogyan azt esetleg más hírportálokon állítják.

Most Chris Rock mellett, aki egyben a főszereplő és a film történetének írója, Samuel L. Jackson is bejelentette, hogy részt vesz a filmben nem kis húzónévként. Jacksonon és Rockon kívül feltűnik még A szolgálólány meséjének Max Minghellája és a Riverdale Marisol Nicholssa. A rendező, Darren Bousman szerint a nézők nincsenek felkészülve arra az őrületre, amit a vásznon látnak majd.

Kiemelt kép: AFP