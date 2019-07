Nahát, még egy zenés életrajzi film: itt a Judy Garland-mozi előzetese

Lassan annyi zenés(z) életrajzi filmet kapunk, mint szuperhősfilmet. Itt a soron következő darab, amely Renée Zellweger nagy visszatérése is lehet.

Igen, Renée Zellweger is betöltötte az ötvenet

Még javában emlegetjük a Bohém rapszódiát, a Rocketman még mindig szépen termel a mozikban, és nemrég raktuk össze azon zenészek listáját is, akikről nagyon szívesen néznénk meg egy zenés életrajzi mozit, és máris itt a soron következő, a Judy Garlandról, pontosabban az ő 1968-69 telén – életének utolsó évében – adott londoni koncertjeiről szóló Judy. A címszerepben Renée Zellweger, akire egy sor B-kategóriás semmiség és a Bridget Jones filmek után igencsak ráfér egy olyan sztori, amelyben megcsillogtathatja énekhangját és azt a szupersztári minőséget, amit a Chicagóban annyira szerettünk. Itt lesz rá lehetősége, és a trailer arra utal, hogy a színészi kvalitásai is bőven kapnak kibontakozási lehetőséget a meghasonlott, űzött díva szerepében, a történetbe a tragikus kódolva van, így a dalok mellett alighanem némi könnyfakasztásra is zsámíthatunk. A filmnek magyar premierdátuma egyelőre nem ismert, de az Egyesült Királyságban ez év októberében tervezik bemutatni.

Kiemelt kép: Pathe UK