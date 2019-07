A Burger King és a KFC egymásnak feszültek a húsmentes burgerek versenyében

A streed foodos piacon már nem meglepetés, inkább kötelező elem a vega lehetőség. Tematikus vendéglátóhelyek, food truckok építenek az egyre népszerűbb étkezési szokásokra, de az olyan húsközpontú franchise-ok, mint a Zing is számolnak a vega trenddel. Csak náluk mondjuk annyi a nehézség, hogy ha az amúgy elég finom kecskesajtos szendvicsre vágyunk, ki kell mondani a kínos varázsszavakat: Hungry Hipster. Ebben az egyre erősödő közegben kénytelenek utat törni maguknak a gyorsétteremláncok legrégibb képviselői. Először a Burger King kísérletezett, de július elejétől a KFC is becsatlakozott a vega, de nem vegán kínálatával. Szükségszerű lépésnek tűnik – és csak a McDonald’s maradt le egyelőre –, jó reklám, de nem ezek lesznek a legnépszerűbb hamburgerek. Éppen úgy, ahogy nem is egy Filet-O-Fishért (McFish) megyünk be a Mekibe, de ettől még ezzel teljes a kínálat. Az újdonságra való tekintettel megversenyeztettük a szerkesztőségben a KFC-s és a Burger King-es vega burgereket.

Burger King: Vegetáriánus Whopper

Definíció: burgonyából, répából, borsóból és kukoricából készült ropogós vegetáriánus pogácsa.

Legpozitívabb értékelés: „Ha sokáig volt valaki húsevő, de átállt, és hiányzik neki a fíling, akkor arra tök jó.”

Legnegatívabb értékelés: „Ennek ellenére is vega maradok, bár ha amúgy húsevő lennék, nem ez győzne meg. Se nem rossz, se nem jó, alapvetően ízetlen, poralapú krumplilángos némi konzervzöldséggel. Az állaga menti meg, beleharapni a nulla íz ellenére alapvetően nem kellemetlen.”

Ha már megelőzték a KFC-t, maradjon nálunk is az első a vega Whopper egy normál szendvics méreteivel, viszont alacsonyabb áron. Ha most nem nézzük az ízeket, már az is szimpatikus, hogy nem jár felárral a húsmentes élet. Még mindig tart az az időszak, hogy az egészséget meg kell fizetni, de a nem egészséges, viszont vega menüknél is lehetnek nagy különbségek. Erre tökéletes példa lesz a KFC, viszont a Burger Kingnél értékelendő, hogy 1120 forintért jár a zöldségpogácsás burger. Egy kolléga egyből emlékeztetett, hogy micsoda előrelépés ez a verzió ahhoz képest, mikor a Whopperből csak úgy kikapták a husit, hadd örüljenek a vegák. Az igazság viszont az, hogy sokkal jobban mégsem erőltették meg magukat a szakácsok. Mintha a ropogós (körülbelül tíz percig utazott kocsiban, amíg bekaptuk) elem ott se lenne, nem kavar fel, és nem zavar sok vizet, egy jól megszokott Whopperrel találkozunk, ami rendben van. Vegák és nem vegák is kóstoltak, és az általános vélemény szerint a rösztli eltűnik a rengetegben, de a Burger Kinges szósszal nem lehet mellélőni:

Amíg nem nyitottam szét, addig nem tudtam, mit kell keresni. A poginak nem elég intenzív az íze, lehetne mondjuk fokhagymásabb. Elveszik a szósz meg a többi belevaló között, csak textúrát ad hozzá a burgerhez, ízt nem nagyon (3/5).

Volt viszont olyan huszonegy éves vega múlttal (már eszik néha-néha húst) rendelkező teszter, akinek kifejezetten bejött a Whopper, és csak azért vont le egy pontot az ötből, mert a zöldséges pogácsából kikandikált a fagyasztott mexikói mix.

Többen az Istvánffi Veggie Burgerrel példálóztak, hogy az ottani felhozatal miatt pontozták le a Burger Kinget. „Ízetlen, olyan, mintha krumpli lenne benne. De azért sem értem, hogy miért nem sikerül megugraniuk ezt a műfajt, mert ott van például az Istvánffi, ahol képesek olyan vegán burgert előállítani, amire a húsevőknek se lehet panasza. Pedig gondolom, kisebb a termékfejlesztési osztály (2,5/5).” Ez nem csak a Burger Kingre érvényes, és a többség továbbra is maradt a rántott sajt és gomba tengelyén. Kisebbségben vannak a kreatív vega ételt kínálók a fast food és a menzák világában.

Az ítélet tizenegy vélemény alapján (nagyjából a fele kóstolta a KFC-t is): 3,2/5

KFC: Halloumi Burger

Definíció: Tehén-, kecske- és juhtej keverékéből készült halloumi sajt aranybarnára grillezve szarvasgombás szósszal, lila hagyma salátával, jégsalátával, rukkolával és koktélparadicsommal pirított zsemlében.

Legpozitívabb értékelés: „Gyorséttermes burihoz képest szerintem rohadt finom volt. A hallouminak ilyen az állaga alapból.”

Legnegatívabb értékelés: „Egy csirkézőben mégis miért árulnak rossz, gumiízű sajtot buciban?!”

Az első és legfontosabb, ami feltűnik a KFC-nél, hogy durván elkérik a vega hamburger árát. 1990 forintba kerül a szendvics (a Netpincéren néztük). Ez hatszáz forinttal drágább egy Grandernél és száz forinttal egy dupla Zingernél. A halloumis Twister valamivel olcsóbb: 1790 forint. Ennyit az alap információkról, és ideje tisztázni, mi is az a halloumi. A szerkesztőség jó része a sajt állagát kifogásolta, de ez nem is a KFC, hanem inkább egyenesen a halloumi hibája. Olyan mintha valami gumit rágcsálnánk, csikorog a fogunk alatt. Valakinek vicces, másoknak értékelhetetlen. Sok múlik a minőségen, az eredeti ciprusi például csak kecske- és juhtejet takar, tehéntejet nem. A titka pedig a magas olvadáspont: nem kell bepaníroznunk ahhoz, hogy sütve fogyasszuk. Tökéletes megoldás a grillezésre, de olcsóbb mint a verhetetlen kecskesajt. A halloumi megtartja a formáját, nem folyik szét, és a ragad a serpenyő aljára: alap vega feltét. A KFC sem bonyolította túl, és wrapbe, illetve egy kifejezetten ízes buciba csomagolta a halloumit, majd nyakon öntötte a szarvasgombás szósszal. A felsorolt alapanyagok nagyon jól hangzanak, de nehéz kiérezni őket külön-külön.

Valamiért jobban működik ez a gumicsizmatalp a wrapben, a hamburgerben jobban csikorog a fogaim között, íze semmi egyikben sem. A wrap negatívuma pedig, hogy nagyon elázott ettől a majonézszerű valamitől, amiből a hamburgerben is van bőven

– írta az egyik tesztalany egy hamburger és egy Twister után.

A Burger Kinges szendvicshez képest sokkal szélsőségesebb ítéletek születtek, viszont annyiban meg kell védjük a KFC-t, hogy aki nem ismerte a halloumit, az lehúzta a burgert, aki azonban már találkozott a furcsa textúrájával, tudott másra is koncentrálni. Egy valaki pedig még az új anyag láttán is megadta a négy pontot. Maximum értékelés nem született, egyes viszont igen, és nem nőtt a halloumi-rajongók népes tábora. Biztos többen lelkesedtek volna egy kecskesajtos ebédért, de ha ez is majdnem kétezer forintba kerül, talán jobb, hogy meghúzták a hallouminál a határt (a Zingnél 1550 a Hungry Hipster).

Az ítélet tizenegy vélemény alapján: 2,75/5