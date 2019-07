Alföldi Róberttel jön az Armel Operafesztivál

Az Izlandi Operaház Brothers című előadásával ma kezdődik az Armel Operafesztivál, melyen öt produkciót láthat idén a közönség. A szombatig tartó fesztivál nyitónapján a Müpában az Izlandi Operaház Brothers című előadása Kasper Holten rendezésében lesz látható, míg másnap az Ivo van Hove által rendezett Egy eltűnt férfi naplója című kortárs belga produkció bemutatója.

Az Armel Opera Festival két magyarországi előadást mutat be Bécsben. Mozart Figaro házassága című művét Szabó Máté rendezésében tekinthetik meg az érdeklődők csütörtökön. Az előadást a Co-Opera nemzetközi operaszínpadokon is jól ismert énekesei mellett a Győri Nemzeti Színház karmestere, énekkara és zenekara közreműködésével mutatják be.

Dargay Marcell és Horváth Csaba El valahová című operájának ősbemutatóját pénteken tartják Horváth Csaba rendezésében, mely a Forte Társulat művészeivel, két operaénekessel, a Metrum Ensemble és a Trafó Kortárs Művészetek Háza együttműködésében jön létre. Az előadást a bécsi bemutató után a budapesti Trafóban tűzik műsorra.

A fesztivál záró előadása szombaton Mozart Don Giovanni című darabja lesz a Müpában, Alföldi Róbert rendezésében. A fesztiválon a nemzetközi zsűri a legjobb előadót és a legjobb produkciót is díjazza, az eredményhirdetést vasárnap tartják a Müpában.

