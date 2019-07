Danny DeVito a Szikla testébe kerül az új Jumanjiban

Itt a második rész előzetese.

A 2017 karácsonya előtt bemutatott Jumanji: Vár a dzsungel! óriási meglepetéssiker volt, különösen, hogy egyedüli riválisként tudta állni a versenyt a Star Wars aktuális részével a pénztáraknál, csaknem egymilliárd dollárt hozva a Sony konyhájára. Ezután mi sem természetesebb, minthogy idén decemberben jön a második rész, amikor szintén egy Star Wars-filmmel vetélkedhet majd a nosztalgikus fantasy. A friss előzetes alapján a Jumanji: The Next Level a megszokott recepttel dolgozik, de új variációkat próbál ki az összetevőkből.

Visszatér például Dwayne Johnson, Kevin Hart és Jack Black is, de vannak új arcok is: például a Spencer háklis nagybácsiját alakító Danny DeVito, akinek épp a Szikla lesz az avatárja a játékban, vagy Danny Glover, akit pedig Hart testébe szippant be a játék. A dzsungel után pedig ezúttal a havas hegycsúcsokon és a sivatagban is megfordulunk.