Gerard Butler megint megmenti az amerikai elnököt

Harmadjára jön a Támadás a Fehér Ház ellen, Morgan Freeman életére törnek.

Nem kell aggódni, nem fogytak ki a lehetőségekből a Támadás a Fehér Ház ellen alkotói, miután legutóbb Londont kellett megvédenie, Gerard Butler most, a harmadik résszel ismét visszatérhet az első filmbeli feladatához, jelesül, hogy megvédje az amerikai elnök életét. Annyi különbséggel, hogy jelen esetben ezt nehezíti némiképp a tény, hogy őt magát gyanúsítják azzal, hogy merényletet tervezett az elnök ellen, akit stílszerűen Morgan Freeman alakít,de ha nem lenne elég ennyi nagy név, a biztonság kedvéért még Nick Nolte is felvonul Butler apjának szerepében. A Támadás a fehér ház ellen 3.: A védangyal bukása augusztus 29-én érkezik a mozikba, most pedig érkezett hozzá egy szinkronos trailer, mutatjuk.

Kiemelt kép: Freeman Film