Bajban a Tetőmozi, a Budapest Rooftop Cinema pert fontolgat

A Budapest Rooftop Cinema hét éve kezdte működését, és eleinte színtiszta sikertörténet volt minden, amibe belekezdtek. Ám tavaly a Corvin áruház felújítása, a Corvin Club bezárása körüli hercehurca miatt nekik is költözniük kellett. A nyár második felére találtak megoldást, és a Corvin Plaza tetejére költöztek Budapest Rooftop Cinema „Special Edition” néven, és az volt a terv, hogy idén is ott folytatják a moziklasszikusok és premierfilmek vetítését, ám jelenleg nem úgy áll a helyzet, hogy ez valóban megtörténne. A szervezők a sajtónak eljuttatott közleménye alapján hiába vitték a kész, kidolgozott programtervet a pláza vezetősége elé, ők egy másik szolgáltatóval egyeztek meg, akiknek, mint fogalmaznak „koncepciója kísértetiesen hasonlít” arra, amit a Budapest Rooftop Cinema kitalált.

A Kultik Mozihálózat Kultik Sky Cinema néven indítja a helyszínen moziját, melynek koncepciója kísértetiesen hasonlít ahhoz, amit mi dolgoztunk ki: az általunk tervezett fejlesztéseket – amelyeket természetesen megosztottunk a plaza üzemeltetéssel is – most ők megpróbálják ugyanúgy megvalósítani, mintegy „kimásolva” a tervezetünk minden lényegi elemét: a terasz födém korlátozott terhelhetősége miatt idén felfújhatós mozivászonnal készültünk, valamint fix gépházat is kialakítottunk volna, hogy a nézőtér ezáltal még nagyobb és kényelmesebb legyen, így a lehető legtöbb napágy férjen el a tetőteraszon. A bevásárlóközpont a mai napig semmilyen választ, érdemi magyarázatot nem adott arra, mi volt az oka annak, hogy egy ezidáig számunkra teljesen ismeretlen társasággal egyezzen meg a hátunk mögött.