Így folytatódott volna a Forrest Gump

Valószínűleg sok rajongó elgondolkodott azon, hogyan folytatódott volna Forrest Gump története. Az 1994-ben készült kultikus film sosem kapott második részt, bár a készítők tervezték folytatni azt.

Eric Roth forgatókönyvíró nemrég egy, a Yahoo! Entertainmentnek adott interjúban mesélt arról, hogy szerették volna elkészíteni a következő részt, de végül a 2001. szeptember 11-i terrortámadás miatt azt érezték, semmi értelme nincs.

„Szó szerint, a 9/11-et megelőző adtam le a kéziratot. És Tom, én és Bob összeültünk szeptember 11-én, hogy együtt szomorkodjunk az Amerikában történt tragikus eseményekről. Egymásra néztünk, és azt mondtuk: „Ennek a filmnek már nincs értelme ilyen formában” – mondta Roth.

A film Forrest Gump fiáról és annak AIDS-szel való küzdelméről szólt volna, akivel ezért nem akarják a szülők egy iskolába járatni a gyerekeiket. A folytatást is alapvetően arról szólt volna Roth szerint, hogy Forrest ismét különböző emberekkel találkozik, a csúcspont pedig az lett volna, hogy a férfi új szerelme meghal az amerikai történelem addigi legnagyobb belföldi terrorcselekménye, az oklahomai szövetségi épület felrobbantásakor.

Bár a folytatást már nem készül el, a napokban derült ki, hogy bollywoodi remake készül a filmből.

I talked to Forrest Gump screenwriter Eric Roth about the sequel he wrote, and it would've been… interesting. @YahooEnt pic.twitter.com/pLkN4GeXC5

— Kevin Polowy (@djkevlar) March 20, 2019