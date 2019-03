Michael Jackson lánya tagadja, hogy öngyilkosságot kísérelt meg

Michael Jackson lánya most tényleg felismerhetetlen

Szombat reggel kórházba szállították Paris Jacksont, miután megpróbált öngyilkosságot elkövetni – írja a Mirror. A színésznő felvágta az ereit, de az orvosoknak sikerült stabilizálni állapotát, a következő 72 órában megfigyelés alatt tartják, legalább is ez volt a terv. Parist azonban már most egy KFC-ben látták vacsorázni a barátjával, és úgy tűnik, semmi baja, ő maga pedig továbbra is tagadja, hogy megpróbált volna véget vetni az életének.

A sztori nagyon furcsa, a Los Angeles-i rendőrség ugyanis korábban megerősítette, hogy öngyilkossági kísérlet miatt riasztották őket és a mentőket is. Paris Twitteren üzent a hírt elsőként lehozó TMZ-nek, amelyben hazugnak nevezte őket, és később is azt állította, hogy nem akart öngyilkos lenni.

fuck you you fucking liars — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 2019. március 16.



A TMZ arról írt, hogy Michael Jackson lányát apja gyerekmolesztálási botrányáról szóló dokumentumfilm teljesen felzaklatta, ezért próbált öngyilkos lenni.