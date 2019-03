Regényíróként debütál Pete Townshend rockzenész

Első regényét jelenteti meg Pete Townshend, a Who gitárosa, írja a Guardian. A 73 éves zenész elmondása szerint a kreativitás sötét művészetéről szóló The Age of Anxiety (A szorongás oka) egy nagyobb, az operát és az installációt ötvöző alkotás része.

„Lelkes olvasó vagyok, és nagyon élveztem az írást. Örömmel mondhatom, hogy a zene nagy része készen áll a kiadásra és az előadásra. Rendkívül izgalmas ez az egész” – mondta Townshend.

A könyv novemberben jelenik meg, a kiadó tulajdonosa, Mark Booth szerint nagyszerű „rockregény”.

„A regény megragadja a zenei ipar őrületét, és megjeleníti Townshend ravasz humorát. Az ötlet először operának indult, mivel a regény mitikus és opera témákkal foglalkozik, valamint hallucinációk és zenei képek kísérik az egész történetet” – mondta.

Kiemelt kép: Steve Jennings/Getty Images