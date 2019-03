Pumped Gabó tavasszal bizonyíthatja műveletlenségét

Három saját gyártású műsorral és egy amerikai sikersorozattal készül a VIASAT 3 a tavaszi szezonra. A Herendi Gábor és Szilágyi Fanni által rendezett Ízig-vérig egy vendéglős házaspár (Gryllus Dorka és Simon Kornél) történetét mutatja be, akik egy félrelépés miatt ádáz ellenségekké válnak és egy Balaton-felvidéki faluban egymástól nem messze nyitnak éttermet, harcaikat pedig mások mellett a gasztronómia csatamezején vívják.

A 10 epizódos heti sorozat magyar fejlesztésű, a forgatókönyvet Búss Gábor Olivér (Üvegtigris), Divinyi Réka (Valami Amerika 2-3, Csak szex és más semmi), Rudolf Péter (Üvegtigris 1-2.) és Trunkó Bence (Argo 1-2.) jegyzi.

A gasztronómia területén maradva, három új évaddal tér vissza az Ide süss! című főzős reality, ezúttal Sass Dani mellett Ábel Anita vezetésével. A zsűri maradt a régi: tagjai továbbra is Baracskay Angéla cukrászséf és Szabadfi Szabolcs lesznek.

Pumped Gabó visszatér az Észbontókba

Harmadik hazai fejlesztésként jön az Észbontók című műveletlenségi vetélkedő új évada, melyben ismét hírességek mutatják meg, hogyan tudnak az észbontók fejével gondolkozni. A házigazda változatlanul Kovács Áron lesz, a celebcsapatokban pedig ott lesz többek között Gáspár Laci és a Schobert házaspár.

A saját gyártású tartalmak mellett egy vadonatúj amerikai sorozat, Az újonc (The Rookie) is érkezik. A történet szerint a 40 éves John Nolan feladja kényelmes, megszokott kisvárosi életét, hogy beteljesítse gyerekkori álmát, és rendőr lehessen Los Angeles-ben. Zöldfülű zsaruként azonban korántsem egyszerű a nagyvárosban, és egy nap sem telik el anélkül, hogy John ne keveredne veszélyes, kiszámíthatatlan, vagy éppen nevetséges helyzetekbe, amellett, hogy fiatal kollégáival is fel kell vennie a versenyt.

Kiemelt kép: Instagram