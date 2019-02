Utólag Andy Vajnáról is megemlékeztek az Oscar szervezői

Utólag Andy Vajnáról is megemlékeztek az Oscar szervezői

Az Index szúrta ki, hogy az Oscar-díj oldalára felkerült Andy Vajna azok közé az elhunyt szakmabeliek közé, akikről megemlékezik az Akadémia. A keresztnév alapján felállított névsorban harmadik helyen látható a filmproducer fotója.

Magyar idő szerint hétfő hajnalban megrendezték a 91. Oscar-gálát, ahol mint mindig, most is megemlékeztek az elmúlt évben elhunytakról. A közel négyperces videóba azonban nem került be a januárban elhunyt Andy Vajna neve.

Felháborító és nagyon szomorú, hogy egy ilyen nagy embert, mint Andy Vajna nem tette be az Academy az in memorian-ba! Mi minden papírt elküldtünk és többször beszéltünk velük. De nem hagyjuk annyiban

– reagált akkor a producer özvegye, Vajna Tímea.