Nem Sarah Jessica Parker játszotta volna eredetileg a Szex és New York főszerepét

A mostanában egy elég népszerű young adult sorozatban, a Riverdale-ben játszó Mädchen Amick nyilatkozott arról a Page Sixnek, hogy ha nem utasítja vissza, ő lehetett volna Carrie Bradshaw Sarah Jessica Parker helyett. A Szex és New York alkotója, Darren Star egy korábbi produkciójában, a Central Park Westben válogatta be Amicket Carrie Fairchild szerepére, aminek az utánlövése a Szex és New York a színésznő szerint. Ezért lehetett ő a befutó.

A gyerekeim annyira picik voltak, hogy úgy éreztem, nem tudok vállalni még egy egyórás show-t. Valószínűleg meg kellett volna csinálnom.

– Amick viszont hozzátette, hogy már nem bánja, mert Sarah Jessica Parker zseniális volt Carrie-ként.

Az HBO egyik leghíresebb sorozata végül hat évadot ért meg, és két film is készült a négy barátnő életéből.

Mädchen Amick a videóban azt is elmondta, hogy a Gilmore Girlsben (Szívek szállodája) nem sok hiányzott ahhoz, hogy ő legyen Lorelai Gilmore (Lauren Graham), csak akkor még nem volt elég anyukás a külseje a stáb szerint.

Kiemelt kép: HBO