Samuel L. Jackson majdnem lecsúszott híres szerepéről a Ponyvaregényben

Ki ne emlékezne a Ponyvaregény Samuel L. Jackson által alakított Jules Winnfieldjére, aki a gyilkolás előtt minden alkalommal elmondta szokásos álidézetét a Bibliából, Ezékiel próféta könyvéből?

A Ladbible most azt írja, hogy nem sokon múlt, hogy ezteket a sorokat valaki más mondja. Bár a szerepet Quentin Tarantino eleve Jacksonra írta, egy másik színész olyan jól alakította azt a castingon, hogy végül Jacksonnak is el kellett mennie a castingra.

„Nem számítottam rá, de végül én is ott találtam magam a meghallgatáson. (Tarantino) azt mondta, hogy elméletileg nekem írta a szerepet, aztán jött egy másik srác, és azt gondolták, ragyogó. Azt mondták: arra gondoltunk, hogy most lecastingoljuk őt, így be kellene jönnöd a meghallgatásra. Szóval egy színész-verseny lett a vége. Hogy ki volt? Egy másik színész, aki végül nem kapta meg a szerepet, bár ő i szerepel a filmben” – mondta.

